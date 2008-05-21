قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه برای اقتدار مجلس ضروری بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز دراعتراض به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گفت که این گزارش باید در کمیسیون حقوقی و قضایی خوانده و به تصویب می رسید ، اما تا دیروز این گزارش در کمیسیون به تصویب نرسیده بود.

وی با اشاره به اینکه این گزارش در چاپ دستورات هفتگی مجلس نیز درج نشده است گفت: بر اساس آیین نامه مدت انجام یک تحقیق و تفحص 6 ماه است که در صورت تمام نشدن حداکثر تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.

جبارزاده تاکید کرد: درخواست تحقیق و تفحص از قوه قضائیه 27/10/83 به تصویب مجلس رسیده است و با احتساب دو دوره 6 ماهه باید حداکثر تا 27/10/84 انجام می شد و بر این اساس اقدام امروز هیئت رئیسه مجلس خلاف آئین نامه است.وی افزود: منطقی نیست تحقیق و تفحص در 6 ماه صورت بگیرد اما تهیه گزارش آن 3 سال به طول انجامید.

حداد عادل در پاسخ به با تاکید بر ضرورت قرائت گزارش تحقیق و تفحص واز قوه قضائیه در صحن علنی مجلس گفت: موضوع این گزارش در 27/10/83 مطرح شد در حالی که قبل از آن تحقیق و تفحص از کل یک قوه سابقه نداشت.

وی تصریح کرد: مسئولان قوه قضائیه از ابتدا به این موضوع با چشم شک و تردید نگاه کردند و رئیس قوه قضائیه این اقدام مجلس را غیر قانونی می دانست اما پس از بحث های زیاد موضوع مورد قبول قرار گرفت.

حداد عادل تصریح کرد: محدودیت این تحقیق و تفحص مربوط به بخش امور قضایی بود که مورد تایید همه قرار گرفت اما در نهایت کار آغاز این تحقیق و تفحص یک سال به طول انجامید. وی خاطر نشان کرد: مدت زمان انجام تحقیق و تفحص در واقع منطبق با آیین نامه است و تنها به دلیل برخی مشکلات کار با یک سال تاخیر آغاز شد.

حداد عادل تاکید کرد: با توجه به اینکه قوه قضائیه آنطور که باید و شاید با این گروه همکاری نکرد، تصور شد اطلاعات امکان داردکاملا دقیق نباشد و ما نیز اصرار داشتیم که مطلبی خلاف واقع گفته نشود بنابراین من از همه خواستم که مطالب را با حوصله گوش کنند و اگر مطلب خلافی درج شده است حذف شود.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ما قصد تضعیف قوه قضائیه را نداریم، گفت: آقای ابوترابی نایب ریئس دوم مجلس را مامور کردم که در این موضوع وارد شود وی نیز با مراجعات مکرر به کمیسیون حقوقی و قضایی سعی کرده به طور دقیق کارها صورت گیرد.

حداد عادل تاکید کرد: این گزارش بیش از بقیه گزارش ها در جامعه مطرح شده است و خواندن آن برای اقتدار و جایگاه مجلس ضروری بود.وی گفت: مجلس قصد تخلف از آئین نامه یا تعضیف قوه قضائیه را ندارد اما خواندن این گزارش به سود مردم است.

پس از سخنان رئیس مجلس محمد تقی محصل همدانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تذکری نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس اعتراض کرد و گفت که گزارش تهیه شده از قوه قضائیه مسیر قانونی خود را طی نکرده است.

وی تصریح کرد: پس از کامل شدن گزارش تحقیق و تفحص این گزارش باید در کمیسیون مشترک قرائت می شد و زمانی که بخشی از آن در این کمیسیون قرائت شد مورد اعتراض برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفت و رسما اعلام شد که ما به واسطه اعتماد به برخی دوستان گزارش را امضا کردیم.

محصل همدانی تصریح کرد: قرار شد بخش امور قضایی گزارش به مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی داده شود و ایشان نیز پس از قرائت این بخش آن را قابل قرائت در مجلس ندانست و در نهایت موضوع در 12 صفحه خلاصه شد اما باز هم امور قضایی در آن وارد شده بود.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: اصلاحات مورد نیاز در گزارش نهایی اعمال نشده و حذفیات از گزارش خارج نشده است که طی نامه ای به رئیس مجلس اعتراض خود را نسبت به این امر اعلام کردم.

حداد عادل در پاسخ به محصل همدانی نیز گفت: این طبیعی است که وقتی گزارش قرائت می شود عده ای با آن موافق و عده ای مخالف هستند.وی افزود: ممکن است رئیس و مخبر کمیسیون با بخش هایی از گزارش مخالف باشند که این مانع تصویب نمی شود و اگر گزارش به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون برسد قانونی است.

وی گفت : رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی یک بار این گزارش را امضا کرده است و نمی توان گفت که من نخوانده گزارش را امضا کرده ام .

حداد عادل ادامه داد : علاوه بر این با خواندن یک گزارش دنیا به پایان نمی رسد.رئیس مجلس گفت: گزارشات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به تصویب کمیسیون حقوقی قضایی رسیده است و برخی ازاعضای کمیسیون در مقابل مخالفان تاکید دارند که گزارش باید قرائت شود.

پس از این اظهارات محمد دهقان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه پرداخت که جمعی از نمایندگان از جمله اعضای فراکسیون اقلیت ، در اعتراض به این موضوع صحن علنی مجلس را ترک کردند.

سید مرتضی موسوی نیز به اعتراض نسبت به قرائت این گزارش پرداخت.وی گفت: بنده یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه هستم که این گزارش را اصلا امضا نکرده ام.وی افزود: این گزارش اصلا برای ما خوانده نشده و من این گزارش را تحویل نداده ام.

این عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه یادآور شد اصل این گزارش 81 صفحه بوده است اگر قرار است این گزارش در جلسه علنی قرائت شود باید 81 صفحه آن خوانده شود.موسوی تصریح کرد: این گزارش به 12 صفحه خلاصه شده است این درست نیست.وی ادامه داد: هیئت های تحقیق و تفحص 6 ماه حق دارند یک گزارش را تهیه کنند اعتراض آقای محصل و جبار زاده قانونی است.

این نماینده مجلس همچنین گفت: برخی می خواهند این گزارش را هیچ کنند در مجلس بعدی باید این موضوع بررسی دقیق شود چنین برخوردی نباید با قضایا شود.موسوی تاکید کرد: برادرانی ما را تهدید کردند که اگر با این گزارش مخالفت نکنند آنها هرچه از دستشان بر می آید کوتاهی نکنند بنده نمی ترسم.وی افزود: این خلاف مقررات و آئین نامه داخلی مجلس است.

حداد عادل رئیس مجلس پاسخ داد: این گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به تصویب کمیسیون تحقیق و تفحص رسیده است.

در این هنگام برخی از اعضا کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مخالفت با صحبت های موسوی خواستار بیان تذکر بودند که حداد عادل اجازه نداد و از محمد دهقان مخبر هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه خواست که قرائت این گزارش را آغاز کند که این موجب اعتراض شدید نمایندگان شد.