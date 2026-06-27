مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان دورود معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «جلالالدین امیری»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، «لیلا بیات» بهعنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود منصوب شد.
«لیلا بیات» دارای مدرک کارشناسیارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دانشجوی دکترا و دارای سوابق مدیریتی و اجرایی در حوزه سلامت از جمله رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای دورود و ازنا، رئیس بیمارستان هفتتیر دورود، رئیس بیمارستان شهید ولیان الیگودرز و رئیس دانشکده سلامت شهرستان دورود بوده و انتظار میرود با اتکا به تجربیات خود، زمینه ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان را فراهم سازد.
پیشازاین، «سمیه پولادوند» مسئولیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود را بر عهده داشت.
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