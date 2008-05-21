15 نانوایی متخلف در آمل شناسایی و جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، علی اکبریان صبح چهارشنبه در جلسه کمیسون تعزیرات آرد و نان این شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: این واحدها در زمینه های نامرغوبی پخت نان، عدم رعایت موارد بهداشتی و تولیدی خودسرانه در این جلسه بررسی شد.

وی افزود: کمیسیون تعزیرات ویژه گندم و آرد و نان آمل در مجموع واحدهای متخلف نانوایی را به پرداخت 5 میلیون و 698 هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

رئیس کمیسیون تعزیرات آرد و نان آمل با بیان اینکه برگزاری و نتایج این جلسات فرهنگ سازی در خصوص مصرف درست است تصریح کرد: در واقع در این جلسات واحدهای خبازی کانون ارتباطی مسئولان با مردم هستند.

اکبریان تاکید کرد: با توجه به یارانه زیادی که دولت در این بخش ارائه می دهد نانوایان موظف به ارائه نان مرغوب هستند.

وی خاطر نشان کرد: با پیگیری های انجام شده سهمیه آرد شهرستان آمل حدود 20 هزار کیسه افزایش یافته که این میزان با توجه به قیمت شهرستان به موقع بوده است.

در پایان این جلسه، مهدی مهرجویی نوا به عنوان مسئول جدید نمایندگی غله و خدمات بازرگانی شهرستان آمل معرفی شد.