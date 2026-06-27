کشف ۱۲۰ تن نهاده دامی احتکار شده در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهارداشت: در راستای مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قم موفق شدند با انجام اقدامات صورت گرفته، یک انبار بزرگ احتکار کالا را شناسایی کنند.



این مقام انتظامی استان قم افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این انبار، مقدار ۱۲۰ تن نهاده دامی که به صورت غیر قانونی دپو و احتکار شده بود را کشف کردند.



وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه حدود ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.