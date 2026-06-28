به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی با اشاره به برخی شایعات پیرامون حادثه قتل فردی در میدان «مادر» خرمآباد، اظهار داشت: مطابق با بررسیهای اولیه، متهم اصلی به همراه همدستانش به دستور بازپرس بازداشت و راهی زندان شدهاند و همچنین بازسازی صحنه جرم نیز با حضور متهمان انجام شده است. این پرونده اکنون در جریان رسیدگی قضایی قرار دارد.
وی با اشاره به شایعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی، بهویژه در خصوص آزادی متهمان، ضمن رد قاطع این ادعا، از شهروندان خواست در خصوص روند پروندههای قضایی تنها به اخبار رسمی دادگستری کل استان لرستان استناد کنند و از پیگیری اخبار غیررسمی و شایعات منتشر شده در گروهها و صفحات نامعتبر خودداری کنند.
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