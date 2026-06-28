۹ حادثه ۲۴ ساعت گذشته در اصفهان ۵۵ مصدوم داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته (مورخ ششم تیرماه ۱۴۰۵)، ۹ مورد حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان گزارش شد که بلافاصله تیمهای امدادی به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
وی با اشاره به ماهیت این حوادث افزود: از مجموع حوادث گزارش شده، هفت مورد مربوط به سوانح جادهای، یک مورد فوریتهای پزشکی و یک مورد نیز مربوط به خدمات حضوری به مراجعان بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در تشریح آمار مصدومان و اقدامات انجام شده تصریح کرد: در این حوادث ۵۸ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۵۵ نفر آسیب دیدند. همچنین ۱۲ نفر توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند، یک نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کرد و یک مورد عملیات رهاسازی برای سرنشینان خودروهای حادثهدیده انجام شد.
مؤمنی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی عملیاتها خاطرنشان کرد: این امدادرسانیها توسط تیمهای مستقر در پایگاههای امداد و نجات «طالخونچه مبارکه»، «ابیازن نطنز»، «پلیسراه مبارکه» (۳ تیم)، «باغکل خوانسار»، «پلیسراه فلاورجان»، «زودان مبارکه»، «قرقچی میمه» و «مهیار شهرضا» با موفقیت انجام گرفت و نیروهای امدادی در تمامی محورها با آمادگی کامل به خدمترسانی پرداختند.
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