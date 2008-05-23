پایبندی به راه امام ضرورت حفظ هویت انقلابی است/ کار آمدی نظام باید به باور اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی نبوی که در حاشیه نشست هفتگی واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین سخن می گفت تاکید کرد: وقتی سلوک سیاسی مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار می‌دهیم مشاهده می‌کنیم که ایشان در مقاطع مختلف و سر بزنگاه‌ها بر شخصیت و راه حضرت امام تاکید ویژه می‌کنند و بر معیارهایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پیش پای ملت گذاشتند، پافشاری می‌کنند.

وی افزود: روش رهبر معظم انقلاب اسلامی شبیه سیره حضرت علی(ع) نسبت به رسول خداست. وقتی مسلمانان خواستند با حضرت علی(ع) بیعت کنند آن حضرت کتاب خدا وسنت رسول اکرم(ص) را بین خود ومردم میثاق قراردادند ولذا رمز جاودانگی انقلاب اسلامی نیز میثاق با اسلام و راه امام راحل است.

دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اوایل رحلت حضرت امام بیانی فرمودند به این مظمون که انقلاب اسلامی بی نام امام خمینی در جهان شناخته شده نیست، مقام معظم رهبری چراغ هدایت مردم را در دست دارند تا مردم در صراط مستقیم انقلاب اسلامی حرکت کنند.

وی ازمقام معظم رهبری به عنوان پاسدارارشد راه امام(ره) یاد کرد و افزود: رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرموده‌ا‌ند انقلاب اسلامی هویت مستقل خود را دارد که مرکز ثقل آن حضرت امام راحل می‌باشد و حیات انقلاب اسلامی به اندیشه امام بستگی دارد.

نبوی با بیان اینکه " گفتمان انقلاب اسلامی همانند خورشید درون‌زاست" اظهار کرد: انقلاب اسلامی همانند خورشید دائما انفجار نور دارد و این نور به مسلمانان گرمی می‌بخشد و حتی باعث احیای دین در جوامع سکولار شده و نظر غیر مسلمانان را نیز به معنویت دین جلب کرده است. وی افزود: انقلاب اسلامی گفتمان جدیدی رادر عرصه جهانی مطرح کرد و این گفتمان به سرعت در جهان فراگیر شد و تعارض جدی با گفتمان سکولاریستی غربی دارد که در آن جایی برای دین، معنویت و سنت وجود ندارد.

دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: گفتمان انقلاب اسلامی احیاگر معنویت و دین خدا در جهان است و به همین دلیل است غربی‌های پایبند به لیبرال دموکراسی مرزبندی مشخصی با انقلاب اسلامی دارند.

نبوی یاد‌آور شد: رهنمودهای مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که تا زمانی می‌توانیم هویت اسلامی و انقلابی‌مان را حفظ کنیم که به مرکز ثقل آن یعنی امام راحل و آرمان‌های آن پایبند باشیم.

وی با بیان اینکه " قرار گرفتن افراطیون دوم خردادی در جبهه غیرخودی ناشی از عدم پایبندی آنان به راه امام(ره) است" گفت: در دوم خرداد 76 جریانی پیش آمد که افراطیون این جریان به دلیل عدم پایبندی به راه امام(ره) در صدد تجدید نظرطلبی برآمدند، البته در درون جریان دوم خرداد مرزبندی روشنی پدید آمد و باعث شد جریان اصیل و شخصیت‌هایی مانند آقای کروبی حساب خود را از کسانی که از راه امام(ره) جدا شده‌اند، جدا کنند.

نبوی با بیان اینکه " حضرت امام راحل مرکز ثقل هویت انقلابی است و کسانی که این مرکزیت را حفظ کنند از انحرافات مصون می‌مانند" تصریح کرد: حضرت امام راحل در حقیقت خطوط اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کرده‌اند و تقوای سیاسی حکم می‌کند ما در سیر حرکت خود پایبندی‌مان را به این اصول حفظ کنیم تا به انحراف کشیده نشویم.

دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: یکی از ویژگی‌های حضرت امام راحل نوآوری و بازتولید گفتمان اسلامی است و این مسیر را امروز مقام معظم رهبری ادامه می‌دهند و مرتبا گفتمان اسلام سیاسی را بازتولید می‌کنند و نشان می‌دهند انقلاب اسلامی درون‌زاست و همانند سرچشمه خورشید به همه کسانی که طالب راه سعادت هستند انوار تازه می‌تاباند.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های راه امام و یکی از ابعاد هویت انقلاب اسلامی ما معیار مقاومت است و مقاومت در سایه وحدت امت اسلامی رمز پیروزی جهان اسلام است. وی افزود: استقامت حضرت امام راحل در دوران مبارزه با رژیم طاغوت مثال زدنی است و ایشان زندان، تبعید واهانت‌ها را به جان خریدند و همین مقاومت‌ها رمز پیروزی انقلاب اسلامی بود.

نبوی تصریح کرد: اگر امروز می‌بینیم در کشور لبنان حزب‌الله در مبارزه با دشمنان استقلال و وحدت ملی لبنان سربلند بیرون می‌آید ناشی از درسی است که از امام راحل گرفته‌اند.

وی نتایج نشست دوحه قطر و توافق گروه‌های لبنانی را پیروزی نیروی مقاومت دانست و گفت: کسانی که پایبند به استقلال لبنان هستند اعم از شیعه، سنی و مسیحی ثمره مقاومت را چشیدند و مقاومت لبنان شکست دیگری را بر آمریکا، اسرائیل و هم پیمانان آن‌ها تحمیل کرد و در سایه مقاومت و پایداری پیروزی دیگری به دست آمد.

دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین همچنین به آغاز به کار مجلس هشتم از هفتم خرداد اشاره کرد و گفت: امیدوارم مجلس هشتم نقطه عطف ارتقای کارآمدی نظام باشد و مجلس، دولت وقوه قضائیه کارآمدی نظام را ارتقا بخشند تا کار آمدی نظام اسلامی به باور اجتماعی تبدیل شود و در دنیا نیز این باور ایجاد شود که نظام جمهوی اسلامی کارآمد و پاسخگوست و می‌تواند مشکلات را از پیش پای مردم بردارد و کشور را در مسیر توسعه توام با عدالت به پیش ببرد.

وی افزود: امیدواریم قوای سه‌گانه در یک رابطه منطقی با یکدیگر همکاری کنند و قوه قضاییه واقعا ملجاء و پناهگاه مردم باشد و دولت نیزبسته اقتصادی خود را ارائه دهد تا کارشناسان وصاحبنظران نظرات خود را ارائه دهند و با رعایت نظر نخبگان به یک راهبرد اقتصادی مورد اجماع در کشور برسیم.

نبوی همچنین یادآور شد: مدیریت ولایت فقیه چه در زمان حضرت امام راحل و چه در زمان مقام معظم رهبری مدیریت موفقی بوده که به خوبی توانسته است بحران‌ها را مدیریت و تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.

وی در ادامه ضمن گرامی‌داشت یاد وخاطره حماسه‌آفرینان آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: سوم خرداد نقطه عطفی است در تاریخ ایران که رزمندگان ما با مقاومت، ایمان و جهاد خود از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی ما به خوبی محافظت کردند.

دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین همچنین تهدیدات آمریکا علیه ایران را ناشی از استیصال و درماندگی سردمداران کاخ سفید دانست ، گفت: اینکه آمریکا، اسرائیل وبرخی اذناب آن‌ها ازحمله نظامی علیه ایران سخن می‌گویند به تعبیر حضرت امام (ره) این تهدیدات همانند زوزه‌ای است که شیر، از سرترس می‌کشد.