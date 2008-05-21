7 خرداد ؛ افتتاح اولین شعبه بانک خارجی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه سیستم بانکی همواره باید دچار تحول باشد، گفت: نظارت بانکها بر اعتبارات جاری مهمترین موضوع در این خصوص است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این طرحها باید دارای توجیه اقتصادی باشد تصریح کرد: اگر اعتباری تحت عنوان پروژه اقتصادی به بانکی برای دریافت تسهیلات ارائه می شود تسهیلات پرداختی باید به همین طرح اختصاص یابد.

وی بر تنظیم منابع و مصارف بانکها تاکید کرد و گفت: سال گذشته به دلیل تعهدات بیش از حد توان منابع بانکی با این امر مواجه بودیم که بانکها برای انجام تعهدات خود برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تقاضاهایی را داشتند که جلوی آن گرفته شد.

به گفته مظاهری در سال جاری مدیریت صحیح منابع و مصارف بانکها با انجام کار صحیح داوطلبانه مدیران عامل بانکها انجام می شود. وی اضافه برداشت منابع توسط بانکها از بانک مرکزی را به مثابه یک میوه ممنوعه دانست که باید بانکها از آن پرهیز کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اولویت مطلق پرداخت تسهیلات بانکی در سال جاری را برای حفظ اشتغال موجود، تکمیل طرحهای نیمه تمام و پرداخت تعهدات قبلی عنوان کرد.

افزایش قدرت وام دهی بانکها

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا جلوگیری از برداشت منابع بانک مرکزی توسط بانکها قدرت وام دهی آنها را کاهش نمی دهد؟ گفت: اضافه برداشت از بانک مرکزی قدرت وام دهی مازاد بر منابع آنها است و این وام دهی باعث تورم می شود.

مظاهری برای افزایش قدرت وام دهی بانکها اقداماتی از جمله سپرده گذاری از مردم، افزایش سرمایه اجرای کنسرسیوم و مشارکت با سایر بانکها را پیشنهاد داد. وی افزود: هر یک تومان افزایش سرمایه بانک می تواند 12 برابر قدرت وام دهی بانکها را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قدرت وام دهی و توان اعتباردهی بانکها از طریق صحیح، قانونی و طبیعی مورد حمایت دولت و بانک مرکزی است و از ارائه ایده های جدید در این زمینه استقبال می شود.

مظاهری افزایش قدرت وام دهی بانکها از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی به خاطر ایجاد پول پرقدرت یا بالا بردن پایه پولی را از مضرترین روشهای تزریق پول به جامعه عنوان کرد و افزود: این امر نه تنها باعث توسعه اقتصادی نمی شود، بلکه موجب تورم می شود و آثار منفی آن را سال گذشته مشاهده کردیم.

نامشروع بودن اعطای وام به شرط سپرده گذاری

مظاهری در خصوص نامشروع بودن اعطای وام به شرط سپرده گذاری، اظهار داشت: پرداخت وام جدولی توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقها کار صحیحی نیست و این امر به لحاظ قانونی و قفهی تائید شده است.

به گفته وی شرط سپرده ها و عقود قرض الحسنه، عدم درخواست ما به ازای آن است و اگر فردی انتظار داشته باشد که در مقابل سپرده قرض الحسنه خود، ما به ازائی دریافت کند این حساب قرض الحسنه نیست و زیاده بر قرض است.

وی تصریح کرد: اگر موسسه، صندوق یا بانکی شرط دادن قرض الحسنه به فردی را سپرده قرض الحسنه عنوان کند از لحاظ قانونی و شرعی خطا و اشتباه است.رئیس کل بانک مرکزی از ضابطه مند کردن فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه در سال جاری خبر داد.

چک پول 100 هزار تومانی بانک مرکزی

مظاهری با بیان اینکه تزریق چک پول بانک مرکزی به تمام شعبات سیستم بانکی به زمان نیاز دارد، گفت: به چک پول قبلی با ورود چک پول های جدید خدشه ای وارد نمی شود. وی گفت: چک پول 100 هزار تومانی بانک مرکزی نیز در حال طراحی و چاپ است.

بانک خارجی

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش مهر از افتتاح اولین شعبه بانک خارجی در کشور در تاریخ 7 خرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: این بانک اروپایی است.

سود بانکی

مظاهری در مورد سود بانکی گفت: سود بانکی یک پدیده پیچیده و چند وجهی و از ابزارهای کلیدی در مدیریت نظام بانکی است.

وی ادامه داد: در تنظیم این نرخ باید مجموعه ای از پارامترها در نظر گرفته شود و موضوع مطرح شده در مورد نرخ سود بانکی سال جاری در مطبوعات تنها جزء کوچکی از سود بانکی است و آن هم نرخ سود عقود مبادله ای در سیستم بانکی است.