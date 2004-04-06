  1. فرهنگ و ادب
مراسم بزرگداشت شهيد آويني فردا برگزار مي شود

مراسم بزرگداشت شهيد آويني فردا برگزار مي شود

برخي مطبوعات و خبرگزاري ها اشتباها زمان برگزاي مراسم بزرگداشت شهيد آويني در مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را امروز اعلام كرده بودند .

به گزارش گروه دفاع مقد س خبرگزاري مهر موسسه روايت فتح به مناسبت يازدهمين سالگرد شهادت سيد شهيدان اهل قلم شهيد سيد  مرتضي آويني ، روز هنر متعهد ، مراسم بزرگداشتي را با عنوان « براي فردايي ديگر » برگزار مي كند .

اضافه مي شود اين مراسم  روز چهارشنبه 19 فروردين ماه 1383 ، ساعت 30/15  در سالن مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري اجرا خواهد شد. سخنرانان اين بزرگداشت آقايان دكتر داوري و دكتر لاريجاني مي باشند.

گفتني است شهيد سيد مرتضي آويني در 20 فروردين ماه سال 1372  در منطقه عملياتي فكه در حين ساخت  قسمت هايي از مجموعه  تلويزيوني روايت فتح در اثر انفجار مين به شهادت رسيد .

