مراسم بزرگداشت شهيد آويني فردا برگزار مي شود

به گزارش گروه دفاع مقد س خبرگزاري مهر موسسه روايت فتح به مناسبت يازدهمين سالگرد شهادت سيد شهيدان اهل قلم شهيد سيد مرتضي آويني ، روز هنر متعهد ، مراسم بزرگداشتي را با عنوان « براي فردايي ديگر » برگزار مي كند .

اضافه مي شود اين مراسم روز چهارشنبه 19 فروردين ماه 1383 ، ساعت 30/15 در سالن مركز آفرينش هاي هنري كانون پرورش فكري اجرا خواهد شد. سخنرانان اين بزرگداشت آقايان دكتر داوري و دكتر لاريجاني مي باشند.

گفتني است شهيد سيد مرتضي آويني در 20 فروردين ماه سال 1372 در منطقه عملياتي فكه در حين ساخت قسمت هايي از مجموعه تلويزيوني روايت فتح در اثر انفجار مين به شهادت رسيد .