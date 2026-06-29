احسان احمدی‌نژاد در گفت‌گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: از روز دوشنبه تا اواخر هفته، روند افزایش نسبی دما را برای استان پیش‌بینی می‌کنیم و حدوداً ۳ تا ۴ درجه دمای هوا افزایش خواهد داشت و این افزایش دما طی اواخر هفته نیز تقویت خواهد شد.

وی افزود: طی هفته جاری در برخی ساعات، افزایش سرعت باد مورد انتظار است و در نواحی مرزی و همچنین جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود که احتمال بروز غبار محلی و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی ایلام در پایان توصیه کرد: با توجه به وزش باد و احتمال گرد و غبار، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات خود در برابر وزش باد شدید را در نظر بگیرند.