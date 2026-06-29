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۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۸

افزایش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما در ایلام از دوشنبه

افزایش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما در ایلام از دوشنبه

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام از افزایش نسبی دما از روز دوشنبه تا پایان هفته خبر داد و گفت: دمای هوا حدود ۳ تا ۴ درجه افزایش خواهد یافت.

احسان احمدی‌نژاد در گفت‌گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: از روز دوشنبه تا اواخر هفته، روند افزایش نسبی دما را برای استان پیش‌بینی می‌کنیم و حدوداً ۳ تا ۴ درجه دمای هوا افزایش خواهد داشت و این افزایش دما طی اواخر هفته نیز تقویت خواهد شد.

وی افزود: طی هفته جاری در برخی ساعات، افزایش سرعت باد مورد انتظار است و در نواحی مرزی و همچنین جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود که احتمال بروز غبار محلی و افت کیفیت هوا در این نواحی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی ایلام در پایان توصیه کرد: با توجه به وزش باد و احتمال گرد و غبار، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و کشاورزان نیز تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات خود در برابر وزش باد شدید را در نظر بگیرند.

کد مطلب 6873810

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