تردد ۳۰۰ هزار نفر طی ایام محرم از مرز مهران

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد زائران در پایانه شهید سلیمانی اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم تا امروز بیش از ۳۰۰ هزار تردد در این پایانه ثبت شده و بیش از ۳۶ هزار و ۸۱۴ نفر از ناوگان حملونقل عمومی برای جابهجایی استفاده کردهاند.
وی افزود: تاکنون ۹۸۸ سفر اتوبوسی از پایانه شهید سلیمانی انجام شده است و در این جابهجاییها، ۲ هزار و ۷۴۶ مسافر به مقاصد مختلف کشور اعزام شدهاند و هماکنون تردد در پایانه به صورت روان در حال انجام است و هیچگونه مشکل یا اختلالی در روند خدماترسانی وجود ندارد.
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