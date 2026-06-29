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۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۵

تردد ۳۰۰ هزار نفر طی ایام محرم از مرز مهران

تردد ۳۰۰ هزار نفر طی ایام محرم از مرز مهران

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام از تردد ۳۰۰ هزار نفر طی ایام محرم از مرز مهران خبر داد.

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد زائران در پایانه شهید سلیمانی اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم تا امروز بیش از ۳۰۰ هزار تردد در این پایانه ثبت شده و بیش از ۳۶ هزار و ۸۱۴ نفر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۹۸۸ سفر اتوبوسی از پایانه شهید سلیمانی انجام شده است و در این جابه‌جایی‌ها، ۲ هزار و ۷۴۶ مسافر به مقاصد مختلف کشور اعزام شده‌اند و هم‌اکنون تردد در پایانه به صورت روان در حال انجام است و هیچ‌گونه مشکل یا اختلالی در روند خدمات‌رسانی وجود ندارد.

کد مطلب 6873826

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