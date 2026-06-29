تردد ۳۰۰ هزار نفر طی ایام محرم از مرز مهران

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد زائران در پایانه شهید سلیمانی اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم تا امروز بیش از ۳۰۰ هزار تردد در این پایانه ثبت شده و بیش از ۳۶ هزار و ۸۱۴ نفر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۹۸۸ سفر اتوبوسی از پایانه شهید سلیمانی انجام شده است و در این جابه‌جایی‌ها، ۲ هزار و ۷۴۶ مسافر به مقاصد مختلف کشور اعزام شده‌اند و هم‌اکنون تردد در پایانه به صورت روان در حال انجام است و هیچ‌گونه مشکل یا اختلالی در روند خدمات‌رسانی وجود ندارد.