وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان بیشتر مناطق استان امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما از اواسط روز با افزایش نسبی ابر، وزش باد و در برخی نقاط احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در مناطق شمالی استان، به‌ویژه شهرستان طارم، پوشش ابر بیشتر خواهد بود، افزود: آسمان این منطقه در برخی ساعات قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تشدید سرعت وزش باد در روزهای آینده گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، پدیده غالب جوی استان طی چند روز آینده خواهد بود؛ از این‌رو به شهروندان توصیه می‌شود از حضور و تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، درختان فرسوده و سایر سازه‌های ناپایدار خودداری کنند و نسبت به استحکام تجهیزات سبک در فضای باز نیز توجه لازم را داشته باشند.

رحمان‌نیا با اشاره به روند کاهش دمای هوا در استان تصریح کرد: کاهش دما تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و هم‌اکنون دمای شهر زنجان به ۱۷ درجه سانتی‌گراد رسیده که نسبت به مدت مشابه روز گذشته بیش از ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش یافته است.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته نیز هوای شهر زنجان نسبت به روزهای اخیر خنک‌تر بوده و این کاهش دما در اغلب مناطق استان محسوس است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان درباره وضعیت جوی روزهای پایانی هفته نیز گفت: از فردا تا پایان هفته، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و سامانه بارشی مؤثری برای استان پیش‌بینی نمی‌شود، هرچند در ساعات بعدازظهر برخی روزها، احتمال وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده در برخی مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

رحمان‌نیا از شهروندان، کشاورزان و بهره‌برداران بخش‌های مختلف خواست با توجه به هشدارهای هواشناسی و شرایط جوی پیش‌رو، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید و نوسانات دمایی اتخاذ کنند.