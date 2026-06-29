آغاز خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله سعیدی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: امسال ۱۸ مرکز شامل ۱۲ مرکز تعاون روستایی، پنج کارخانه آرد و یک سیلوی مرکزی در فرخشهر مسئول خرید تضمینی گندم از کشاورزان هستند.
وی با تأکید بر لزوم تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی افزود: کشاورزانی که در سامانه پهنهبندی و الگوی کشت بهعنوان گندمکار ثبت شده و از خدماتی نظیر کود یارانهای و بیمه فراگیر استفاده کردهاند، موظفاند گندم تولیدی خود را به این مراکز تحویل دهند و رسید دریافت کنند.
سعیدی تصریح کرد: ارائه رسید خرید تضمینی، شرط بهرهمندی از خدمات حمایتی دولت از جمله بیمه فراگیر و کودهای یارانهای در سال زراعی آینده است و کشاورزانی که محصول خود را تحویل ندهند، امکان استفاده از این حمایتها را نخواهند داشت.
وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان گفت: عملیات برداشت با فعالیت ۱۷۰ دستگاه کمباین شامل ۱۲۰ دستگاه بومی و ۵۰ دستگاه مهاجر از سایر استانها انجام میشود و سوخت مورد نیاز این ناوگان نیز تأمین شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای ارتقای کیفیت برداشت، هماهنگیهای لازم با سازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام شده و تمامی کمباینها پس از انجام معاینه فنی، ضدعفونی و کنترل میزان ریزش، مجاز به فعالیت خواهند بود.
سعیدی با اشاره به ابلاغ تعرفههای رسمی برداشت گندم اظهار داشت: این تعرفهها به مدیریتهای جهاد کشاورزی، مراکز خدمات، شوراهای اسلامی و دهیاریهای استان اعلام شده و جلسات توجیهی لازم نیز با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده است.
وی از کشاورزان خواست در صورت مشاهده دریافت مبالغی بیش از تعرفه مصوب، موضوع را از طریق مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها گزارش کنند تا پس از تنظیم صورتجلسه و با همکاری تعزیرات حکومتی، با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان میتوانند برای اطلاع از تعرفههای مصوب برداشت به مراکز جهاد کشاورزی، شوراهای اسلامی و دهیاریهای محل سکونت خود مراجعه کنند.
نظر شما