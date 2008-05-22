ویژه برنامه های بزرگداشت سوم خرداد در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سردار حبیب سعید فر» دبیر ستاد بزرگداشت سوم خرداد استان خوزستان گفت: حماسه سوم خرداد، حماسه جاوید تاریخ ملت ایران است که پیروزی آن را رزمندگان ارتش و سپاه با همراهی مردم سلحشور ایران با هدایت رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی(ره) برای ملت به ارمغان آوردند.

وی یکی از مهم ترین نتایج فتح خرمشهر را بر هم خوردن توازن نظامی دشمن عنوان کرد و اظهار داشت: روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی در استان با بیش از 70 برنامه متنوع از جمله اجرای عمومی تئاتر «خاک روی خاک»، برپایی نمایشگاه «کاریکاتور اشغال» در شهرستانهای اهواز، خرمشهر و دزفول، انتشار نشریه «راست قامتان»، مسابقه بهترین پیامک با همکاری صدا و سیمای استان، اجرای سمفونیک دفاع مقدس با مشارکت صدا و سیما و چندین برنامه دیگر توسط اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان اجرا می شود.

مدیرکل حفظ آثار استان خوزستان به تشریح برنامه های سازمان های دیگر به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر پرداخت و گفت: شرکت فرماندهان دوران دفاع مقدس در برنامه های صدا و سیما، برگزاری مسابقات فرهنگی - ورزشی، برگزاری مراسم شب شعر و خاطره، برپایی همایش علمی و فرهنگی، برگزاری مسابقه دو همگانی تحت عنوان« جشن پیروزی»، تجلیل از رزمندگان عملیات بیت المقدس، پخش مجموعه «رزم و رمز» از سیمای استان و دیدار با خانواده های معظم شهدا از جمله برنامه های سایر دستگاه های اجرایی استان است.

وی برپایی نمایشگاه سوم خرداد، برگزاری مسابقه بزرگ ویلچررانی و دومیدانی کشور در خرمشهر، برگزاری مراسم روح بخش دعای کمیل و ندبه، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی، درج مقالات در مطبوعات، ارائه خدمات رایگان درمانی و انجام تبلیغات محیطی را از دیگر برنامه های این روز عنوان کرد.