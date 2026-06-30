پیش بینی بارش باران همراه با رعد و برق برای استان زنجان

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی استان زنجان اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف است، اما از بعدازظهر فردا بر میزان پوشش ابرها افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه از بعدازظهر فردا سامانه بارشی وارد استان میشود، افزود: فعالیت این سامانه با بارش باران، رعدوبرق و در برخی مناطق وزش باد همراه خواهد بود. به شهروندان توصیه میشود هنگام وقوع رعدوبرق از تردد و توقف در کنار ساختمانهای نیمهکاره، درختان فرسوده و سایر مکانهای ناایمن خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از کاهش دمای هوا در استان خبر داد و گفت: تا اواخر روز چهارشنبه، هوای استان نسبتاً خنک خواهد بود، اما از روز پنجشنبه روند افزایش دما آغاز شده و هوا دوباره گرم میشود.
رحماننیا با اشاره به دمای فعلی مرکز استان خاطرنشان کرد: دمای کنونی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته کاهش یافته و هوا خنکتر شده است.
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