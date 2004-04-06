اخبار كوتاه ميراث فرهنگي

* استان گيلان كه تا پايان بهمن ماه سال گذشته با 390 اثر ثبتي ، ركورد دار ثبت آثار فرهنگي كشور بود ، سال گذشته را با پانصد اثر ثبتي به پايان رساند .

آمار ثبتي كل كشورتا پايان سال گذشته بيش از 11 هزاراثر ثبتي ، اعلام شده است .

حفظ مطلوب ، ايجاد شرايط مناسب به منظور انجام پژوهش هاي باستان شناسي از جمله اهداف ثبت آثار در فهرست ملي كشور است و به اين ترتيب ، زمينه براي انجام تحقيقات و درك بسياري از ناشناخته ها ، نظير معماري ، مردم شناسي و آداب و رسوم ، مهيا خواهد شد .



* برگزاري سومين كنگره تاريخ معماري و شهر سازي ايران كه قرار بود در بناي تاريخي ارگ بم برگزار شود ، به دليل تخريب اين شهر تاريخي ، لغو شد .

فكور پاس ، مدير ميراث فرهنگي كرمان به خبرنگار "مهر"، گفت : به جاي اين كنگره ، كه قرار بود 26 تا 30 فروردين ماه برگزارشود، كارگاههاي آموزشي و بين المللي ، به منظور بررسي وضعيت ارگ بم و چگونگي نجات بخشي آن ، با شركت كارشناسان ايراني و خارجي برگزار خواهد شد .

وي در مورد زمان برگزاري سومين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران گفت : هنوز در اين مورد تصميمي قطعي اتخاذ نشده است اما اميدواريم شرايط مهيا شده و سال 84 اين كنگره برگزار شود .

* بيش از 500 هزار نفر از بناها و محوطه هاي تاريخي استان يزد ديدن كردند.

از اول تا چهاردهم فروردين ماه و همزمان با تعطيلات نوروز اين گردشگران و مسافران ، از صد بنا و مجموعه تاريخي استان يزد ، شامل مسجد ، قلعه ، موزه ، زيارتگاه ، خانه ، بقعه و كاروانسرا ديدار كردند .

در اين ميان ، چشم اندازهاي ده بالا وطزرجان ، با 44 هزار بازديد كننده بالاترين رقم را دارد ، چشم انداز دره گاهان تفت با 30 هزار و باغ دولت آباد يزد با 22 هزار و 750 بازديد كننده ، رديف هاي بعدي تعداد بازديد كننده را به خود اختصاص داده اند .