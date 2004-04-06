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۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۳۸

اخبار كوتاه ميراث فرهنگي

اخبار كوتاه ميراث فرهنگي امروز را در خبرگزاري "مهر" بخوانيد .

* استان گيلان كه تا پايان بهمن ماه سال گذشته با 390 اثر ثبتي ، ركورد دار ثبت آثار فرهنگي كشور بود ، سال گذشته را با پانصد اثر ثبتي به پايان رساند .
آمار ثبتي كل كشورتا پايان سال گذشته بيش از 11 هزاراثر ثبتي ، اعلام شده است .
حفظ مطلوب ، ايجاد شرايط مناسب به منظور انجام پژوهش هاي باستان شناسي از جمله اهداف ثبت آثار در فهرست ملي كشور است و به اين ترتيب ، زمينه براي انجام تحقيقات و درك بسياري از ناشناخته ها ، نظير معماري ، مردم شناسي و آداب و رسوم ، مهيا خواهد شد .

* برگزاري سومين كنگره تاريخ معماري و شهر سازي ايران كه قرار بود در بناي تاريخي ارگ بم برگزار شود ، به دليل تخريب اين شهر تاريخي ، لغو شد .
فكور پاس ، مدير ميراث فرهنگي كرمان به خبرنگار "مهر"، گفت : به جاي اين كنگره ، كه قرار بود 26 تا 30  فروردين ماه برگزارشود، كارگاههاي آموزشي و بين المللي ، به منظور بررسي وضعيت ارگ بم و چگونگي نجات بخشي آن ، با شركت كارشناسان ايراني و خارجي برگزار خواهد شد .
وي در مورد زمان برگزاري سومين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران گفت : هنوز در اين مورد تصميمي قطعي اتخاذ نشده است اما اميدواريم شرايط مهيا شده و  سال 84 اين كنگره برگزار شود .

 * بيش از 500 هزار نفر از بناها و محوطه هاي تاريخي استان يزد ديدن كردند.
از اول تا چهاردهم فروردين ماه و همزمان با تعطيلات نوروز اين گردشگران و مسافران ، از صد بنا و مجموعه تاريخي استان يزد ، شامل مسجد ، قلعه ، موزه ، زيارتگاه ، خانه ، بقعه و كاروانسرا ديدار كردند .
در اين ميان ، چشم اندازهاي ده بالا وطزرجان ، با 44 هزار بازديد كننده بالاترين رقم را دارد ، چشم انداز دره گاهان تفت با 30 هزار و باغ دولت آباد يزد با 22 هزار و 750 بازديد كننده ، رديف هاي بعدي تعداد بازديد كننده را به خود اختصاص داده اند .

کد مطلب 68751

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