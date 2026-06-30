ضحاک کوچولو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرهیختگان نوشت: او اگرچه با این ادعا تلاش دارد برای خودش وزنی نمایشی بسازد با این محور که او هم یک ضلع این حملات بوده نه صرفاً مجری، اما در واقعیت، اعتراف به جنایتی می‌کند که پیش‌ازاین منافقین این مسیر را در جنگ عراق رفته بودند. اگرچه این ادعا هم نتوانست او را به‌عنوان بازیگری مستقل در جنگ ایران معرفی کند، چرا که کاربران غیرایرانی در فضای مجازی در واکنش به اظهاراتش او را «خائن»، «عروسک خیمه‌شب‌بازی اسرائیل» و «فاقد صلاحیت» معرفی کردند.

از آن طرف هم در فضای افکار عمومی ایران روشن شد که ربع پهلوی که از ابتدا مدعی بود که مدافع صلح است، در کشتار کودکان میناب و شهادت جوانان، زنان و کودکان بسیاری با صهیونیست‌ها همدست بوده است و حالا این اعتراف، مسیر را برای پیگیری حقوقی جنایات علیه ملت در مجامع بین‌المللی علیه شخص رضا پهلوی هموار کرده است.

خطاهای روشن یک اعتراف به جنایت

۱۹ فروردین ماه ربع پهلوی در مصاحبه‌ای با شبکه‌ای فرانسوی مدعی شد که هیچ زمان خواهان مداخله نظامی علیه ایران نبوده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شد که پیش از حمله اسرائیل، ربع پهلوی صراحتاً خواهان حمله نظامی به ایران شد و نام آن را مداخله بشردوستانه گذاشت، اما در واقعیت از حمله و تجاوز نظامی به ایران دفاع می‌کرد، حالا به تازگی او در یک مصاحبه چیزهای دیگری می‌گوید؛ نه تنها به دست‌داشتن در حمله نظامی اعتراف کرد که زمان آن را هم نه محدود به اکنون که به بیش از دو سال گذشته مرتبط کرده است. در بخشی از این گفت‌وگو او مدعی شده: «یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی صورت گرفت و به خصوص کشورهایی که اخیراً با ایران درگیر شدند مثل اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که دوسال پیش به اسرائیل کردم.» این اعتراف او چند واقعیت اساسی را روشن کرد:

اول: ربع پهلوی در طرحی که اسرائیلی‌ها برای او ریخته بودند تلاش می‌کرد خودش را آلترناتیو معرفی کند. برای تحقق این امر لازم بود که تا حد زیادی با جنگ و جنایت علیه ملت ایران فاصله‌گذاری کند و خودش را سفید نگه دارد، ادعای اخیر او این تصویر را به طور کامل مخدوش کرد. برای ایرانیانی که جنگ و اتفاقات تلخ پس از آن را تجربه کردند، پذیرش ادعاهای وطن‌دوستی افرادی که در زمان تجاوز آمریکا، حامی یک جنگ تمام‌عیار علیه ملت ایران بودند، امری بعید بود. رضا پهلوی یا می‌داند که چه فرصتی را ازدست‌داده که به زبان آمده یا آن‌قدر از ضریب هوشی پایینی برخوردار است که نمی‌داند اعتراف او به هم کاسه بودن با اسرائیلی‌ها چه واکنش‌های منفی مضاعفی علیه او ایجاد خواهد کرد.

دوم: او با این اظهارنظر تلاش کرد که خودش را چهره‌ای مستقل و به‌نوعی مبتکر نشان دهد؛ اما اگر کسی در دوران جنگ ادعاها و مواضع او را دنبال کرده باشد و از اندک ضریب هوشی برخوردار باشد، به‌خوبی متوجه خواهد شد که او تنها حرف‌ها و مواضع صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها را دیکته می‌کرد و هرآنچه به او گفته بودند اجرا می‌کرد. در بهترین حالت اسرائیلی‌ها او را در طراحی همه‌جانبه‌ای که علیه ملت ایران به راه انداخته بودند، راه دادند و به‌نوعی حسابش کردند.

سوم: ضریب هوشی پایین او در این مصاحبه نیز کار دستش داد؛ چرا که ادعای او در مورد اینکه او یکی از مبتکران جنگ بوده؛ دست مقامات و مسئولان ایرانی را برای طرح شکایت بین‌المللی علیه رضا پهلوی در مجامع بین‌المللی باز می‌کند او در واقع یک سند در اختیار مقامات ایران قرار داده است.

چهارم: از وجه دیگر نیز این گمانه به طور جدی قابل‌طرح است که ربع پهلوی به تأسی از کارفرمایانش که بعد از اجرای ناموفق پروژه، اطلاعات طبقه‌بندی شده را در رسانه منتشر کردند. حالا و پس از آنکه مطمئن شده که فعلاً خبری از شکست یا کوتاه‌آمدن ایران در کار نیست سعی کرده تا به این شکل خودش را در رسانه مطرح کند.

اسرائیلی‌ها فقط او را مصرف کردند

البته پیش از آنکه ایرانیان داخل کشور به ادعاها و اظهارات ربع پهلوی واکنش نشان دهند، اپوزیسیون خارج از کشور از خجالتش در آمدند، فرامرز دادرس یکی از این افراد است که در واکنش به صحبت‌های ربع پهلوی گفت: «رفتن یا نرفتن رضا پهلوی به اسرائیل، دلیل نمی‌شود که اسرائیلی‌ها حمله خودشان را با او تنظیم کنند، آن‌ها سال‌هاست که دنبال این حمله بودند. منتهی برای این کار و به‌منظور فراهم‌آوردن زمینه تبلیغاتی به تعدادی از ایرانیان سرشناس از جمله او، مسیح علی‌نژاد و شیرین عبادی (که گفت از سازمان ملل خواسته حمله کند) استفاده کردند تا بگویند که خواست مردم ایران بود که حمله اتفاق بیفتد».

دادرس اشاره‌ای هم به وضعیت روحی ربع پهلوی کرد و گفت: «شاهزاده بسیار افسرده است و ناامید و حتی کشورهای اروپایی هم به آن‌ها کمک نکردند.» صحنه روشن است، اسرائیلی‌ها تنها به چند بازیگر نیاز داشتند که جنگ علیه ایران را مشروع جلوه دهند و تبعات بین‌المللی آن را تا جای ممکن کاهش دهند که این طراحی با هوشیاری مردم ایران و ایستادگی ملت ایران، شکست سختی خورد. در بهترین حالت نتیجه‌گیری که می‌توان از این اظهارات داشت این است که ربع پهلوی خسته از محقق‌نشدن اهدافش در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی به دنبال آن است که حیثیت ازدست‌رفته را باز گرداند و کورسویی از امید برای شکست ایران باز نگه دارد.