تخصیص ۱۷۱ قطعه زمین مسکونی به شهرداری شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی، اظهار کرد: ۱۷۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی با مجموع ۴۳ هزار و ۲۵ متر مربع مساحت در قالب سهم ده درصد شهرداری شهرکرد از اراضی محلات ۳۳ . ۳۴ . ۴۰ . ۴۱ و ۴۲ منطقه منظریه شهرکرد (سایت‌های نهضت ملی مسکن) به شهرداری شهرکرد تخصیص پیدا کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها صورت گرفته است.

حسینی با اشاره به ارزش اقتصادی بالای این قطعات افزود: ارزش کل تقریبی روز قطعات تخصصی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که شهرداری شهرکرد از محل این اراضی می‌تواند نسبت به تملک و تأمین معوض املاک واقع در طرحهای عمرانی شهرکرد اقدام نماید.