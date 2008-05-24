داوران کره ای قضاوت دیدار ایران - امارات را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، اسامی داوران بازی ایران برابر امارات در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را که قرار است ساعت 17 روز دوشنبه سیزدهم خردادماه در ورزشگاه آزادی برگزار شود را اعلام کرد.

برپایه این گزارش، اسامی داوران و ناظران دیدار ایران - امارات به شرح زیر است:

داور: لی جو یونگ، کمک ها: کیم یونگ سو و جانگ جون مو (هر سه از کره جنوبی)

داور چهارم: لی مین هو (کره جنوبی)

ناظر داوری: جان آنتونی دی کاستا (هندوستان)

ناظر بازی: منعم فخوری (اردن)