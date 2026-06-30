کارگاه «پیشگیری از اعتیاد» در گناوه برگزار شد

️به گزارش خبرگزاری مهر،️ ️رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گناوه، در این کارگاه آموزشی، با هشدار نسبت به تغییر الگوی مصرف و ترفندهای نوین قاچاقچیان برای فریب جوانان اظهار کرد: امروزه غفلت والدین و شکاف ارتباطی میان اعضای خانواده، بزرگترین روزنه های است که سوداگران مرگ برای به دام انداختن قربانیان خود از آن سوءاستفاده میکنند.

سرگرد فاطمیان، با ارائه آماری از آخرین وضعیت کشفیات مواد مخدر در گناوه، از خانواده ها خواست هرگونه تغییر رفتار ناگهانی در فرزندان خود را جدی گرفته و بدون پرده پوشی و سطحی نگری ، برای درمان و مشاوره به مراکز تخصصی مراجعه کنند.

در این نشست که با استقبال پرشور نمازگزاران همراه بود، بر ضرورت هوشیاری والدین و نقش محوری مساجد در مصونسازی نسل جوان تأکید شد.

این کارگاه، نخستین برنامه از سلسله نشستهای «مسجد، سنگر آگاهی» است که در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در مساجد منتخب گناوه برگزار شد.