بوش براي پيروزي در انتخابات با چالشهاي بسياري مواجه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، رويدادهاي اخير در عراق را مي توان مهر تائيدي برعدم موفقيت مقامات آمريكايي در اين كشور دانست .

تاگس اشپيگل افزود : رئيس جمهوري آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 با بهانه مبارزه تروريسم حمله نظامي به عراق را در راس امور خود قرار داد و با كمك تعدادي از متحدان خود دست به چنين اقدامي زد .

به نوشته اين روزنامه با توجه به انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا شرايط براي بوش به گونه ديگري رقم خورده است ، زيرا وي بايد تا پيش از برگزاري انتخابات و طي فعاليتهاي انتخاباتي خود به موفقيتهايي در عرصه داخلي و خارجي دست يابد كه دراين ميان بهبود اوضاع عراق يكي از عمده ترين مسائل بشمار مي آيد .

اين روزنامه در ادامه با اشاره به اينكه پس از جنگ عراق نه تنها حملات تروريستي كاهش نيافت بلكه ابعاد جديدي نيز به خود گرفته است ، نوشت : حوادثي همانند 11 مارس در مادريد به ناگهان توجه جامعه بين الملل را به خود معطوف كرد و آنها را براي يافتن راه حلي اساسي براي مبارزه با تروريسم به تفكر و بررسي وا داشت .

تاگس اشپيگل در بخش ديگري با اشاره به فعاليتهاي انتخاباتي در آمريكا افزود : " جان كري " سناتور دمكرات و رقيب اصلي بوش در فعاليتهاي تبليغاتي خود با زير سوال بردن سياستهاي بوش در قبال حمله نظامي به عراق جايگاه خاصي در ميان برخي از گروههاي مردمي در اين كشور پيدا كرده است .

اين روزنامه در ادامه نوشت : رسانه هاي گروهي جهان نيز در انعكاس چهره مخدوش آمريكا پرداخته و با طرح سوالاتي از قبيل اينكه آيا بوش توان مقابله با تداوم مخالفتها با جنگ را دارد ؟ آيا وي در صدد يافتن ترفند و راه حلي براي كسب پيروزي آتي خود در انتخابات رياست جمهوري اين كشور است ؟ در صددند تا از هر پاسخ احتمالي از سوي بوش به جنجالهاي رسانه اي بپردازند .

تاگس اشپيگل با بيان اين مطلب كه از سويي ديگر اوضاع نابسامان اقتصادي در آمريكا بوش را با يك بحران داخلي نيز مواجه كرده است ، نوشت : افزايش سطح بيكاري در آمريكا او را بر آن داشته است تا تنها در ماه مارس به ايجاد 300 هزار فرصت شغلي بپردازد .

كاهش سطح در آمدهاي دولت و از سويي ديگر كاهش رشد اقتصادي اين كشور مردم آمريكا از تداوم حضور بوش در راس هرم قدرت اين كشور مايوس كرده است .

اين روزنامه همچنين افزود : يكي از عواملي كه سبب موفقيت جان كري در انتخاباتهاي ايالتي شد برنامه اقتصادي ارائه شده از سوي وي بود كه به مردم نويد آينده اي بهتر را از لحاظ اوصاع اقتصادي مي داد .

تاگس اشپيگل در پايان نوشت : بوش با چالشهاي فراواني براي پيروزي در انتخابات آتي رياست جمهوري اين كشور مواجه است و بي گمان نه تنها در عرصه داخلي بلكه در عرصه خارجي بايد دست به اقدامات چشمگيري بزند .

بطور قطع مشاوران و نزديكان بوش در زمان نزديك به برگزاري انتخابات راه حلي براي وي انديشده اند كه در زمان مقتضي آن را به مرحله اجرا در خواهند آورد .اكنون بابد تا زمان برگزاري انتخابات تامل كرد و شاهد تلاشهاي بوش و حاميانش براي پيروزي احتمالي وي بود .