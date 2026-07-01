سارقان ۱.۵ کیلوگرم طلا در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ حسن‌علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت اموال قیمتی از منزل یکی از شهروندان اصفهانی، موضوع به‌طور فوری در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. با توجه به ارزش بالای اموال مسروقه، این پرونده به عنوان یک موضوع ویژه و حساس دنبال شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته، انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و تحقیقات تخصصی، توانستند رد پای عاملان این سرقت را پیدا کنند. در نهایت، دو سارق که دارای سابقه کیفری در پرونده‌های مشابه بودند، شناسایی شدند.

سرهنگ اکبری با اشاره به نحوه دستگیری متهمان گفت: پس از شناسایی محل استقرار متهمان و هماهنگی با مراجع قضایی، کارآگاهان با اجرای عملیات‌های غافلگیرانه و بی‌صدا، موفق شدند این دو سارق را در مخفیگاه خود محاصره و بدون درگیری، دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: در جریان بازجویی‌های اولیه، متهمان به جرم خود و سرقت اموال مذکور اعتراف کردند. طی عملیات‌های تکمیلی، تمام طلاها و اموال مسروقه که بالغ بر ۱ کیلو و ۵۰۰ گرم بود، کشف و پس از طی مراحل اداری به صاحب اصلی آن بازگردانده شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با جرایم علیه مالکیت، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده و ثبت اظهاراتشان، جهت طی مراحل قانونی و دریافت مجازات‌های تعیین‌شده، به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ اکبری از شهروندان خواست تا برای حفظ امنیت اموال خود، از تدابیر پیشگیرانه استفاده کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق شماره‌های فوری پلیس یا مراجعه به نزدیک‌ترین ایستگاه انتظامی اطلاع دهند.