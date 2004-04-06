خرازي براي ديدار با البرادعي از مسكو به تهران مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد كمال خرازي هم كه براي شركت در نشست وزيران امور خارجه كشورهاي ساحلي درياي خزر در مسكو به سر مي برد قرار است تا ساعت 21 امشب با حضور در تهران با محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در كشورمان به سر مي برد آخرين دور مذاكرات را انجام دهد.



البرادعي كه بامداد امروز سه شنبه وارد تهران شد، تاكنون با رضا آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي ديدار و گفتگو كرده است.

وي ساعت 19 با سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران درباره روند مذاكرات و ادامه همكاريهاي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي بحث و تبادل نظر نمايد.