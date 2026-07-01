به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امروز چهارشنبه در نشست شورای معاونان با محوریت برگزاری مراسم تشییع، با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی، اظهار کرد: مسئولیت برگزاری مراسم در سطح ملی بر عهده دفتر مقام معظم رهبری است و همه نهادها، دستگاه‌ها و قوای کشور در این زمینه همکاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه مراسم تشییع دارای ابعاد مختلفی است، افزود: نخستین ساحت این مراسم، تکریم و ادای احترام به رهبر شهید است. ساحت دوم، بعد فرهنگی و هویتی است که باید قدرت، هویت فرهنگی و اجتماعی ایران را به نمایش بگذارد. ساحت سوم نیز بعد سیاسی است و تشییع باید به تقویت انسجام ملی منجر شود.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت پرهیز از هرگونه رفتار تفرقه‌افکنانه گفت: از همه مسئولان استانی و شهرستانی می‌خواهم مردم تنها با پرچم ایران در مراسم حضور پیدا کنند. حمل پلاکاردها و سردادن شعارهای اختلاف‌برانگیز، جز ایجاد نفاق و انشقاق، نتیجه‌ای نخواهد داشت. همه باید زیر پرچم ایران و نظام اسلامی گرد هم آیند.

وزیر میراث فرهنگی، بعد بین‌المللی مراسم را نیز حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: باید به جهانیان نشان دهیم که ایران با وجود این حادثه همچنان مقتدر و عزتمند است. حضور گسترده مردم، پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت که با وجود این اقدام، ملت ایران متحدتر از گذشته در صحنه حضور دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به تجربه مراسم عزاداری عاشورا، پیشنهاد کرد الگوی مردمی این آیین در برگزاری مراسم تشییع نیز مورد توجه قرار گیرد و گفت: در مراسم عاشورا، ده‌ها هزار روستا، صدها شهر و همه استان‌های کشور بدون دخالت مستقیم دولت، مراسم را با مشارکت مردم برگزار می‌کنند. اگر از ابتدا از همین الگوی مردمی استفاده می‌شد، امکان برگزاری گسترده مراسم در سراسر کشور فراهم بود.

وی افزود: در صورت اجرای چنین مدلی، می‌شد در شهرها و روستاهای مختلف مراسم تشییع نمادین برگزار کرد و مراسم اصلی نیز در تهران، قم و مشهد انجام شود.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تهدیدهای امنیتی روزهای اخیر تصریح کرد: برگزاری این مراسم نیازمند بالاترین سطح آمادگی امنیتی است. برخی تحرکات امنیتی در مرزهای کشور نشان می‌دهد که احتمال سوءاستفاده گروه‌های معاند وجود دارد و باید نهایت مراقبت صورت گیرد.

وی همچنین بر لزوم آمادگی کامل در حوزه خدمات عمومی تأکید کرد و گفت: تأمین آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی، سرویس‌های بهداشتی، کانکس‌های سرد برای رسیدگی به افراد گرمازده و سایر خدمات مورد نیاز باید با دقت برنامه‌ریزی شود.

صالحی‌امیری از برنامه وزارت میراث فرهنگی برای ثبت این مراسم در فهرست میراث ناملموس نیز خبر داد و افزود: بلافاصله پس از برگزاری مراسم، فرآیند ثبت این رویداد آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه تشییع بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت: بزرگ‌ترین مراسم تشییع در نیم‌قرن اخیر مربوط به امام خمینی(ره) بود که حدود شش میلیون نفر در آن حضور داشتند. با توجه به افزایش جمعیت کشور، پیش‌بینی می‌شود این بار جمعیتی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر در تهران حضور یابند و باید همه دستگاه‌ها برای مدیریت این حجم از جمعیت آمادگی کامل داشته باشند.