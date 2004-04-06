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۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۵۷

همگام با ليگ قهرمانان آسيا (27)

تركيب سپاهان مشخص شد

تركيب تيم فوتبال سپاهان اصفهان براي بازي مقابل الاتحاد عربستان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" از اصفهان سپاهان در سومين ديدار خود در چارچوب رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا با تركيب زير به ميدان خواهد رفت :
كميل سوسكو ، محمد رضا مهدوي ، رضا حسن زاده ، سعيد بيات ، جابا موجيري ، سعيد رمضاني ، محرم نويد كيا ، اصغر طالب نسب ، ناصر فرشباف ، محمود كريمي و رسول خطيبي.
 اين مسابقه فردا ساعت 30 /16 در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 68765

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