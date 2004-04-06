تركيب سپاهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" از اصفهان سپاهان در سومين ديدار خود در چارچوب رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا با تركيب زير به ميدان خواهد رفت :
كميل سوسكو ، محمد رضا مهدوي ، رضا حسن زاده ، سعيد بيات ، جابا موجيري ، سعيد رمضاني ، محرم نويد كيا ، اصغر طالب نسب ، ناصر فرشباف ، محمود كريمي و رسول خطيبي.
اين مسابقه فردا ساعت 30 /16 در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.
تركيب تيم فوتبال سپاهان اصفهان براي بازي مقابل الاتحاد عربستان مشخص شد.
به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" از اصفهان سپاهان در سومين ديدار خود در چارچوب رقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا با تركيب زير به ميدان خواهد رفت :
کد مطلب 68765
نظر شما