توقیف ۴۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و باهدف ارتقای آرامش و امنیت جامعه، طرح برخورد با وسائط نقلیه متخلف و هنجارشکن را در دستور کار قرار دادند .

بر اساس این گزارش تعداد ۴۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، پلاک مخدوش و بعضاً باعث ایجاد مزاحمت در سطح معابر و تفرجگاه‌ها شده بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

پلیس ضمن تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای رعایت حقوق شهروندان و انضباط بخشی صورت‌گرفته است، اعلام کرد که این طرح، به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.