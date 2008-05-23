58 درصد از ظرفیت سدهای خراسان شمالی خالی است

نورعلی طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون چهار سد موجود استان خراسان شمالی دارای 62 میلیون متر مکعب آب هستند که 48 میلیون متر مکعب این آب مربوط به شیرین دره و مابقی نیز در سه سد دیگر موجود است.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت چهار سد فعال استان خراسان شمالی 145 میلیون متر مکعب می باشد که با کاهش میزان بارندگی میزان ظرفیتهای آب نیز کاهش می یابد.
معاون استاندار خراسان شمالی گفت: برای کاهش میزان خسارتهای ناشی از کمبود آب در استان باید استفاده بهینه از آب را در دستور قرار دهیم.
وی اجرای طرحهای آبیاری قطره ای و تحت فشار، بتنی کردن کانلهای آبرسانی را از برنامه های مهم برای بهینه سازی مصرف آب اعلام کرد.
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