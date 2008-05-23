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۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

58 درصد از ظرفیت سدهای خراسان شمالی خالی است

58 درصد از ظرفیت سدهای خراسان شمالی خالی است

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان خراسان شمالی گفت: 58 درصد از ظرفیت سدهای استان خراسان شمالی به دلیل کاهش میزان بارندگی خالی از آب مانده است.

نورعلی طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون چهار سد موجود استان خراسان شمالی دارای 62 میلیون متر مکعب  آب هستند که 48 میلیون متر مکعب این آب مربوط به شیرین دره و مابقی نیز در سه سد دیگر موجود است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت چهار سد فعال استان خراسان شمالی 145 میلیون متر مکعب می باشد که با کاهش میزان بارندگی میزان ظرفیتهای آب نیز کاهش می یابد.

معاون استاندار خراسان شمالی گفت: برای کاهش میزان خسارتهای ناشی از کمبود آب در استان باید استفاده بهینه از آب را در دستور قرار دهیم.

وی اجرای طرحهای آبیاری قطره ای و تحت فشار، بتنی کردن کانلهای آبرسانی را از برنامه های مهم برای بهینه سازی مصرف آب اعلام کرد.

کد مطلب 687687

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