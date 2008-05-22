وظیفه رادیو نشان دادن اصالت فرهنگی جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین جشنواره رادیو چهارشنبه شب اول خردادماه با حضور حسن خجسته معاون صدا، مدیران شبکههای رادیویی، علیرضا نوری دبیر جشنواره، مجید رجبی معمار مدیر شبکه تهران، سیدمرتضی بختیاری استاندار اصفهان، کلباسی مدیر کل صدا و سیما اصفهان و برنامهسازان رادیو در باغ هتل عباسی برگزار شد.
دراین مراسم عزتالله ضرغامی با اشاره به شعار جشنواره رادیو گفت: رادیو صدای فرهنگها عنوانی مناسب برای رادیو است. چرا که بدون اضافهگویی و اغراق به اصالتها نزدیکتر است. رادیو از آسیبهایی مبراست که سیما در حوزه جلوههای بصری به آن مبتلاست. جلوههای بصری مخاطبان را از واقعیت دور میکند، به ویژه که الان با انواع ابتذال همراه است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: اما رادیو توانسته در جوامع دنیا پاکی خود را حفظ کند. رادیو بهتر از رسانههای دیگر میتواند به اصالتها نزدیک باشد و حرفها را صحیحتر و بهتر منتقل کند. رادیو وظیفه دارد فرهنگها را به هم نزدیک کند و اصالت فرهنگها را نشان دهد.
رئیس رسانه ملی خطاب به میهمانان خارجی گفت: متاسفانه در دهههای اخیر حرکتهایی مخرب برای بیهویت و بیفرهنگ کردن جوامع دنیا در حال انجام است. البته برخی از این تخریبها طبیعی و ناشی از آثار مدرنیته و استفاده از ابزارهای نوین در زندگی بشری است. "عصر جدید" چارلی چاپلین به خوبی آسیبهای جامعه ماشینی را نشان میدهد.
ضرغامی ادامه داد: البته راه حلهای زیادی برای دنیای ماشینی وجود دارد. میتوان حرکتهای حسابشده عدهای قلیل در دنیا را که تجهیزات زیادی دارند و با برنامه فرهنگ جوامع را مورد تخریب قرار میدهند و هویتها را از آنها میگیرند، از بین برد. پیادهنظام این برنامهها اصحاب برخی رسانهها هستند.
وی در ادامه افزود: آیا کسی از شما در این جمع هست که مخالف آثار تخریبی شبکههای تصویری مبتذل در روح و روان انسان باشد؟ امروز در میان این میدان هستیم و برنامههای ضدفرهنگی در جریان است. رئیس جمهوری ما به درستی اشاره کرد کسانی که تصور میکنند با بمب هسته ای امروز میتوانند جلو مردم را بگیرند، واقعا عقبمانده ذهنی هستند.
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: رسانهها باید فرهنگ ملی را حفظ کنند و اگر عکس عمل کنند، دردآور است. وظیفه ما در حوزه رسانه سنگین است و رادیوها میتوانند در این حوزه همکاری خوبی انجام دهند و همیشه فطرت پاک خود را حفظ کنند. به نظرم رادیو صمیمیتر و نزدیکتر به مخاطب است و حرف ناحساب نمیزند.
ضرغامی تاکید کرد: بخش زیادی از برنامه های رادیو به موسیقی اختصاص دارد و امروز شنوندگان موسیقیهای آرامشبخش را برای روح و روان خود ترجیح میدهند. علاوه بر آن در ساختار نمایش رادیو هم باید تحولاتی ایجاد شود و اداره کل نمایش باید به کمیت و تنوع موضوع دقت کند و امیدوارم با مدیریت خوب شهرام گیلآبادی حوزه نمایش رادیو ارتقا کمی و کیفی پیدا کند.
وی در پایان یکی دیگر از وظایف رسانه را ترویج کتابخوانی ذکر کرد و گفت: بعد از پخش مجموعه تلویزیونی "شهریار" دیوان این شاعر نایاب شد. نقدهای زیادی درباره شخصیت ایرج میرزا، شهریار و ... نوشتهاند. ما دنبال همین هستیم تا انگیزه مثبتی را در مردم ایجاد کنیم. به زودی هم مجموعه "شیخ بهایی" روی آنتن میرود تا مردم با شخصیت اندیشمند او آشنا شوند.
علیرضا نوری دبیر جشنواره هم در بخشی از مراسم با ارائه گزارش جشنواره گفت: در آبان سال گذشته به پشتوانه هشت سال برگزاری جشنواره رادیو فراخوان دوره نهم منتشر شد. جشنواره نهم رادیو علاوه بر قالبهای کلاسیک برنامهسازی امسال به دو قالب پادکست و برنامههای تعاملی توجه ویژه نشان داد و همچنین آگهیهای تجاری رادیویی را در جشنواره گنجاند.
دبیر جشنواره دلیل انتخاب شعار رادیو صدای فرهنگها را ترویج مفاهیمی چون صلح و دوستی ملل، تکثرگرایی فرهنگی، تجلیل از بزرگان ادب و هنر و پاسداشت میراث نامیرای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی ذکر کرد و افزود: خوشبختانه مراکز فرهنگی داخلی و خارجی همچون یونسکو و فرهنگستان هنر با اعتقاد به اهداف این جشنواره با ما همسو و همگام شدند.
پاوان پاچیکو مدیر رادیو کوبا هم در این مراسم حضور کوبا را در نهمین جشنواره رادیو ناشی از روابط خوب صدا و سیما ایران با رادیو تلویزیون کوبا ذکر کرد و گفت: رادیو کوبا نزدیک به چهار هزار ساعت برنامه در زمینههای مختلف خبر، موسیقی، فرهنگ و ... پخش میکند. دفاع از فرهنگ ملی در مقابل تهاجم فرهنگی جزو وظایف ماست.
