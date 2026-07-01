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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۸

اقامه نمازجمعه در ۴ شهر دیگر لرستان

اقامه نمازجمعه در ۴ شهر دیگر لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان از اقامه نمازجمعه در چهار شهر دیگر این استان به درخواست مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در نشست با مسئولان نهادهای حوزوی لرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: درخواست‌هایی از مردم برای برگزاری نمازجمعه در برخی شهرها داشتیم که براین‌اساس نمازجمعه در چهار شهر دیگر استان برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این راستا اعتباراتی برای ایجاد این پایگاه‌ها مصوب و پرداخت می‌شود تا شاهد اجرای این درخواست مردمی باشیم.

استاندار لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و سایر نهادهای دینی و مذهبی بر نقش و اهمیت این نهادها تأکید و اظهار کرد: رفع چالش‌های جوامع بشری به‌ویژه جامعه اسلامی از طریق تقویت باورهای دینی جوانان و همه آحاد جامعه صورت می‌گیرد.

شاهرخی، گفت: سلامت جامعه، رابطه مستقیمی با میزان دین‌باوری و تقوی در جامعه دارد و رسالت مهم دین‌باوری، رفع شبهات و تعالیم دین علاوه بر خانواده و جامعه، برعهده نهادهای دینی و مذهبی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئولان و دست‌اندرکاران نهادهای مذهبی، حوزوی و دینی بیش از مسائل مادی بر اساس باورهای دینی و عقیده ایمانی خود تلاش می‌کنند، افزود: در جمهوری اسلامی که برآمده از رأی مردم است، دولت چهاردهم هم اهتمام ویژه‌ای بر پشتیبانی از نهادهای دینی و مذهبی دارد و تبعیت محض رئیس‌جمهور محترم از رهبر شهید انقلاب و حمایت قائد امت از دولت، یاریگر دولت بود.

استاندار لرستان، ادامه داد: انجام وظایف مربوط به نهادهای دینی و مذهبی را وظیفه خود می‌دانیم و بر اساس آنچه در توان داریم برای تسهیل امور مربوط به حوزه دین، اقدام خواهیم کرد.

وی همچنین طلاب حوزه‌های علمیه را از باکرامت‌ترین و سلیم‌النفس‌ترین افراد جامعه عنوان کرد و گفت: این عزیزان با مزایای مادی کمی زندگی می‌کنند و لازم است بر اساس شرایط حقیقی و حقوقی از آنها حمایت شود.

استاندار لرستان با اشاره به وجود مفاخری چون آیت‌الله کمالوند، افزود: همان‌گونه که حوزه علمیه کمالیه یک نماد دینی در استان است، حمایت و اقدامات لازم برای استفاده مناسب از منزل مرحوم آیت‌الله کمالوند به‌عنوان موزه مفاخر روحانیت استان، صورت می‌گیرد تا کانونی برای انتشار منویات و شخصیت ایشان باشد.

کد مطلب 6877087

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