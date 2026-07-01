اقامه نمازجمعه در ۴ شهر دیگر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در نشست با مسئولان نهادهای حوزوی لرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: درخواستهایی از مردم برای برگزاری نمازجمعه در برخی شهرها داشتیم که برایناساس نمازجمعه در چهار شهر دیگر استان برگزار خواهد شد.
وی گفت: در این راستا اعتباراتی برای ایجاد این پایگاهها مصوب و پرداخت میشود تا شاهد اجرای این درخواست مردمی باشیم.
استاندار لرستان ضمن قدردانی از تلاشهای نماینده ولیفقیه در استان و سایر نهادهای دینی و مذهبی بر نقش و اهمیت این نهادها تأکید و اظهار کرد: رفع چالشهای جوامع بشری بهویژه جامعه اسلامی از طریق تقویت باورهای دینی جوانان و همه آحاد جامعه صورت میگیرد.
شاهرخی، گفت: سلامت جامعه، رابطه مستقیمی با میزان دینباوری و تقوی در جامعه دارد و رسالت مهم دینباوری، رفع شبهات و تعالیم دین علاوه بر خانواده و جامعه، برعهده نهادهای دینی و مذهبی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئولان و دستاندرکاران نهادهای مذهبی، حوزوی و دینی بیش از مسائل مادی بر اساس باورهای دینی و عقیده ایمانی خود تلاش میکنند، افزود: در جمهوری اسلامی که برآمده از رأی مردم است، دولت چهاردهم هم اهتمام ویژهای بر پشتیبانی از نهادهای دینی و مذهبی دارد و تبعیت محض رئیسجمهور محترم از رهبر شهید انقلاب و حمایت قائد امت از دولت، یاریگر دولت بود.
استاندار لرستان، ادامه داد: انجام وظایف مربوط به نهادهای دینی و مذهبی را وظیفه خود میدانیم و بر اساس آنچه در توان داریم برای تسهیل امور مربوط به حوزه دین، اقدام خواهیم کرد.
وی همچنین طلاب حوزههای علمیه را از باکرامتترین و سلیمالنفسترین افراد جامعه عنوان کرد و گفت: این عزیزان با مزایای مادی کمی زندگی میکنند و لازم است بر اساس شرایط حقیقی و حقوقی از آنها حمایت شود.
استاندار لرستان با اشاره به وجود مفاخری چون آیتالله کمالوند، افزود: همانگونه که حوزه علمیه کمالیه یک نماد دینی در استان است، حمایت و اقدامات لازم برای استفاده مناسب از منزل مرحوم آیتالله کمالوند بهعنوان موزه مفاخر روحانیت استان، صورت میگیرد تا کانونی برای انتشار منویات و شخصیت ایشان باشد.
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