اقامه نمازجمعه در ۴ شهر دیگر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در نشست با مسئولان نهادهای حوزوی لرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: درخواست‌هایی از مردم برای برگزاری نمازجمعه در برخی شهرها داشتیم که براین‌اساس نمازجمعه در چهار شهر دیگر استان برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این راستا اعتباراتی برای ایجاد این پایگاه‌ها مصوب و پرداخت می‌شود تا شاهد اجرای این درخواست مردمی باشیم.

استاندار لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و سایر نهادهای دینی و مذهبی بر نقش و اهمیت این نهادها تأکید و اظهار کرد: رفع چالش‌های جوامع بشری به‌ویژه جامعه اسلامی از طریق تقویت باورهای دینی جوانان و همه آحاد جامعه صورت می‌گیرد.

شاهرخی، گفت: سلامت جامعه، رابطه مستقیمی با میزان دین‌باوری و تقوی در جامعه دارد و رسالت مهم دین‌باوری، رفع شبهات و تعالیم دین علاوه بر خانواده و جامعه، برعهده نهادهای دینی و مذهبی است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئولان و دست‌اندرکاران نهادهای مذهبی، حوزوی و دینی بیش از مسائل مادی بر اساس باورهای دینی و عقیده ایمانی خود تلاش می‌کنند، افزود: در جمهوری اسلامی که برآمده از رأی مردم است، دولت چهاردهم هم اهتمام ویژه‌ای بر پشتیبانی از نهادهای دینی و مذهبی دارد و تبعیت محض رئیس‌جمهور محترم از رهبر شهید انقلاب و حمایت قائد امت از دولت، یاریگر دولت بود.

استاندار لرستان، ادامه داد: انجام وظایف مربوط به نهادهای دینی و مذهبی را وظیفه خود می‌دانیم و بر اساس آنچه در توان داریم برای تسهیل امور مربوط به حوزه دین، اقدام خواهیم کرد.

وی همچنین طلاب حوزه‌های علمیه را از باکرامت‌ترین و سلیم‌النفس‌ترین افراد جامعه عنوان کرد و گفت: این عزیزان با مزایای مادی کمی زندگی می‌کنند و لازم است بر اساس شرایط حقیقی و حقوقی از آنها حمایت شود.

استاندار لرستان با اشاره به وجود مفاخری چون آیت‌الله کمالوند، افزود: همان‌گونه که حوزه علمیه کمالیه یک نماد دینی در استان است، حمایت و اقدامات لازم برای استفاده مناسب از منزل مرحوم آیت‌الله کمالوند به‌عنوان موزه مفاخر روحانیت استان، صورت می‌گیرد تا کانونی برای انتشار منویات و شخصیت ایشان باشد.