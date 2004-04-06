موفقيت خيره كننده شمشير بازان جوان كشورمان دررقابتهاي قهرماني جهان

به گزارش خبرگزاري "مهر" دراين اسلحه مجتبي عابديني با شكست حريفاني ازپرتقال، ايتاليا، فرانسه وروماني به قهرمان ترك باخت وبه مقام بيست وسوم رسيد كه عنواني قابل ملاحظه بود، ضمن اينكه حميدرضا طاهرخاني ديگرشمشيربازكشورمان با پيروزي برابرقهرمانان آلمان، ونزوئلا، نيوزيلند وبلغارستان مقابل حريفاني ازروسيه، اسپانيا وايتاليا تن به شكست داد ودررنگينك جهاني به رتبه سي وششم دست پيدا كرد.

شايان توجه است: درگذشته جوانان شمشيربازكشورمان هيچگاه ازرتبه 64 بالاترنيامدند واين نتايج قابل ملاحظه است. مسابقات جوانان قهرماني جهان دراسلحه" اپه" ازامروزدرشهرصوفيه بلغارستان آغازشده است.