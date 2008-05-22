نمادهای فرهنگی حادثه خرمشهر باید به رخ جهانیان کشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی صبح امروز در جمع مدیران روابط عمومی های خراسان جنوبی با اشاره به سالروز فتح خرمشهر گفت: جنگ خرمشهر آغازی برای پایان دادن به عمر متجاوزان به حریم ایران اسلامی بود.

استاندار خراسان جنوبی رمز دوام استکبار جهانی را استفاده از سلاح رسانه و مباحث فرهنگی دانست و اظهارداشت: بستر سازی و اطلاع رسانی منحرفانه باعث مستحکم شدن پایه های حکومتی کشورهای استکباری شده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی امروز با بازسازی رسانه ای سعی در پوشاندن جنایات خود دارد و این در حالی است که اکثر رسانه های بزرگ جهانی در اختیار استکبار و صهیونیست هستند.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که جنگ امروز جهان را جنگ رسانه ای معرفی کرده اند، خاطر نشان کرد: امروز اطلاعات و اطلاع رسانی اقتصاد، فرهنگ و سیاست های کلان جهان را ساماندهی می کند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضعف اطلاع رسانی در مباحث داخلی کشور تصریح کرد: رسانه ها باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و توجه کنند که معروفات تنها در امورات اخلاقی خلاصه نمی شود بلکه 99 درصد فعالیت های اجرایی دولتمردان نیز جزئی از معروفاتی است که باید برای مردم منتشر کنند.