۲ تصادف شب گذشته در اصفهان ۹ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه دهم تیرماه، دو حادثه تصادف در محورهای استان به مرکز اورژانس گزارش شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: حادثه نخست در ساعت ۲۰:۲۷ در خیابان ابوریحان شهر اصفهان، مقابل بازار کوثر رخ داد که در آن دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه ۴ مصدوم شامل سه زن و یک مرد داشت که پس از اقدامات اولیه درمانی توسط یک واحد امدادی اورژانس به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به حادثه دوم اشاره کرد و گفت: در ساعت ۲۰:۲۴ شب گذشته، تصادف میان دو خودروی سواری پیکان و پژو ۲۰۷ در نیک‌آباد جرقویه به مرکز اورژانس گزارش شد. این حادثه ۵ مصدوم شامل سه مرد و دو زن بر جای گذاشت که جهت تکمیل روند درمان، با یک واحد امدادی اورژانس به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا انتقال یافتند.