وضعیت آب سفره های زیرزمینی شهریار بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، عباس حاج علی عصر دیروز در جلسه بررسی حل و فصل مشکلات تامین آب شهریار اظهار داشت: با توجه به وضعیت سفره های زیرزمینی این شهرستان اگر تغذیه مناسب فراهم نشود باید جهت استفاده از این نعمت خدادادی و صرفه جویی و بهره وری از آن برنامه ریزی جدی شود.

وی افزود: به دلیل استفاده کردن از آبهای زیرزمینی استان تهران این سفره ها با کم آبی و خشکسالی مواجه شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته از آبهای زیرزمینی به عنوان ذخیره نگهداری می شود و از آبهای رونده استفاده می کنند اما در غرب استان تهران به علت مشکلات موجود در بخش تامین آب، بعد از احداث سد امیر کبیر بیشترین استفاده از آبهای زیرزمینی شده است.

حاج علی بیان داشت: در سطح شهریار استفاده بهینه و علمی از میزان آبهای استخراجی کاهش یافته است به نحوی که بخش عمده ای از آن صرف مصارف کشاورزی می شود.

معاون برنامه ریزی فرماندار شهریارعنوان کرد: سالانه چندین جابجایی چاههای آب آشامیدنی در شهریار اتفاق می افتد که این امر نشان دهنده افت منابع آبی این شهرستان است.

وی یادآور شد: یکی از عواملی که در جهت تغذیه سفره های زیرزمینی می تواند موثر باشد کانال محمدیه این شهرستان است که حدود 10 سال از آغاز کار این پروژه می گذرد و هنوز به بهره برداری نرسیده است.

این مسئول خاطر متذکر شد: مسئولان شهرستان باید جهت بهره برداری و اتمام این پروژه تلاش کنند تا حدودی از مشکلات شهریار، اسلامشهر و رباط کریم حل شود.

حاج علی تصریح کرد: با کمبود آب در این شهرستان به دلیل وسعت و تعداد زیاد باغات و اراضی کشاورزی، بخش عمده ای از کشاورزی این شهرستان نابود می شود.

معاون برنامه ریزی فرماندار شهریار در پایان ابراز داشت: باید از روان آبهای موجود درسطح شهرستان به منظور استفاده بهینه از آب بهره برد.