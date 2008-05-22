۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۷

اجرای طرح امنیت اخلاقی موجب آرامش خانواده ها شده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی استان بوشهر گفت: اجرای طرح امنیت اخلاقی موجب آسایش و آرامش روانی خانواده ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، صبح امروز سرهنگ قلندر لشکری در جمع خبرنگاران افزود: در ادامه این طرح و با توجه به پایان سال تحصیلی و تعطیلی مدارس و گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان در صنوف خدمات رایانه ای هماندد گیم نت، کافی نت، ویدئو کلوپ و ... و همچنین به منظور پیشگیری از تخلفات ، طرح بازدید از صنوف خدمات رایانه ای به مدت دو روز در بوشهر اجراء شد.

وی با بیان اینکه در این طرح صنوف از مظاهر علنی فساد پاکسازی شد اظهار داشت: در طرح یاد شده 221 واحد صنفی بصورت محسوس و 379 واحد صنفی بصورت نامحسوس از آنان بازدید به عمل آمد.

لشکری بیان داشت: شش هزار و 217 حلقه لوح فشرده مبتذل، سه هزار و 858 قطعه عکس، 500 حلقه فیلم مبتذل، 309 حلقه نوارکاست غیرمجاز و 32 دستگاه کیس رایانه حاوی موارد ممنوعه در راستای اجرای طرح مذکور کشف شد.

وی یادآور شد: همچنین در این طرح 15 واحد صنفی متخلف پلمپ و به 51 واحد صنفی متخلف اخطاریه پلمپ صادر شد.

