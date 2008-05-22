استراتژی همدلی باعث پیروزیهای درخشان رزمندگان در جنگ بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر سرتیپ دوم ستاد محمد کاظم تارخ پیش از ظهر امروز در افتتاحیه نمایشگاه یادواره امیران و 425 شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران در بوستان امین اسلامی نیشابور افزود: خرمشهر آزاد شد تا ایستادگی و مقاومت در دنیا، معنای حقیقی خودش را پیدا کند.

وی اظهار داشت: پس از گذشت 26 سال از فتح خرمشهر، نهال نوپای جمهوری اسلامی در سال 61 به درختی تنومند تبدیل شده و در عرصه بین المللی ،تمام کشورها بدان نگاه می کنند.

تارخ به ارائه تحلیلی از نحوه عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، پرداخت و گفت: سال اول، سال تثبیت دشمن در مناطق اشغالی و بازدارندگی از پیشروی آنها در جنگ بود.

وی تصریح کرد: استراتژی همدلی با شعار "ارتشی ، سپاهی، یک لشگر الهی" پیروزیهای درخشان رزمندگان اسلام را در سال دوم جنگ برای ملت رقم زد .

تارخ افزود: شکست حصر آبادان به فرمان امام راحل توسط لشگر 77 اجرا و دل ملت روشن شد.

وی با بیان اینکه این طلیعه درخشان، عملیات های آزادسازی بخشهای زیادی از مناطق اشغالی کشور چون طریق القدس، حضرت روح الله فرمانده کل قوا و فتح المبین را شکل داد، افزود: چهل روز پس ازعملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس در هشتم اردیبهشت ماه سال 1361 با عبور از کارون شکل گرفت که تمام محاسبات دشمن را نقش بر آب کرد.

تارخ ادامه داد: رزمندگان اسلام 26 روز نبرد بی امان زیر آتش دشمن انجام دادند و وجب به وجب پیش رفتند تا سوم خرداد پدیدار شود تا دیگر«خرمشهر»،«خونین شهر» نباشد.

در ابتدای این مراسم سرهنگ غلامرضا اسکندری مدیریت امور ایثارگران لشگر 77 به ارائه گزارشی از نحوه برگزاری یادواره امیران و425 شهید ارتشی نیشابور پرداخت.

وی با اشاره به 20 جلسه کاری برای برگزاری یادواره گفت :برگزاری نمایشگاه و همایش،سرکشی و دلجویی از خانواده شاهد ،ارائه بسته های فرهنگی ،برگزاری مسابقات ادبی ،هنری و ورزشی را از دیگر برنامه های این یادواره عنوان کرد.

در ادامه نمایشگاه یادواره شهیدان ارتش با حضور امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار نیشابور، فرماندهان نظامی و انتظامی ، مسئولان ادارات و خانواده معظم شاهد و امت حزب الله افتتاح شد.

این نمایشگاه در 35 غرفه به ارائه فعالیت ها و توانمندی های لشگر 77 چون ادوات زرهی، تسلیحات، سالن تیر اندازی، ماکت عملیات ها، شهدا، فرهنگی، مسابقات، بهداری، اطلاعات عملیات و... از امروز تا یک هفته در معرض دید عموم قرار دارد.