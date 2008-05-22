می‌دانیم تنها شهری که در طول جنگ به تصرف کامل دشمن درآمد، خرمشهر بود و می‌دانیم بیشترین رمان‌های مربوط به ادبیات دفاع شهری به خرمشهر اختصاص یافته است.

هرچند که در طول جنگ شهرهای بسیاری در معرض هجوم و حمله دشمن قرار گرفتند اما در قریب به اتفاق آثاری که به جنگ‌های شهری پرداختند، نام خرمشهر بیشتر مطرح شد. خرمشهر به عنوان الگوی شهری مدافع یا به اصطلاح گونه‌ای آرمانشهر در ادبیات ما رخ نمود و شهرهای دیگری چون اهواز و آبادان کمتر و یا بعدها مورد توجه قرار گرفتند. همچنین روایت سقوط خرمشهر به عنوان تلخ‌ترین حادثه کل جنگ تحمیلی در اغلب رمان‌ها و آثار داستانی دفاع مقدس به اشاره گذاشته شد.

از این سو نیز خبر آزادسازی خرمشهر به عنوان حماسی‌ترین رویداد تاریخ جنگ ایران و عراق در رمان‌ها و متون ادبی ما مطرح شد. حتی آن جایی که ادبیات به حضور زنان در جنگ پرداخت، خواه ناخواه نام خرمشهر به میان آمد. تقریبا تمام آثاری که به حضور زنان در صحنه جنگ و بویژه به یاری رسانی و امداد می‌پردازند، با نام خرمشهر عجین شده است. شاید به این دلیل که تنها شهر مقاومی که زنان نیز در آن علیه تجاوز دشمن ایستادند، خرمشهر بود.

نمونه بارز چنین رمان‌هایی را می‌توان در "جستجوی من" نوشته منیژه جانقلی نام برد. به هر حال، با توجه به اهمیت خرمشهر تقریبا در تمامی رمان‌های جنگ تحمیلی می‌توان نامی از این شهر را یافت. به عبارت دیگر، خرمشهر در اغلب آثار داستانی مربوط به جنگ یا مضمون اصلی و یا مضمون فرعی و پس زمینه قرار گرفته است.

به رغم جایگاه ویژه خرمشهر در ادبیات دفاع شهری ما، در فهرستی که کتابخانه جنگ حوزه هنری انقلاب اسلامی از آثار ادبیات دفاع مقدس با مضمون خرمشهر فراهم آورده، تنها نام 60 اثر به ثبت رسیده است. جالب‌تر آنکه با مطالعه دقیق‌تر این 60 عنوان درمی یابیم بیشتر این عناوین خاطره نگاری و یا متونی فاقد ارزش کافی ادبی به شمار می‌روند.

به عبارت دیگر، شاید بتوان تنها چهار یا پنج رمان با ارزش ادبی قابل قبول را در این حوزه یافت. بر این اساس، قابل پیش بینی است که ما به مراتب کمتر می‌توانیم آثاری را مرتبط با دفاع شهری در آبادان، اهواز و دیگر شهرهای درگیر جنگ بیابیم. به این ترتیب آثار ارزشمند ادبی ما درباره دفاع شهری شاید به 10 عنوان نیز بالغ نشود...

از میان تقریبا 100 اثر ادبی مربوط به دفاع شهری، تنها به چند نمونه می‌توان اشاره کرد که دارای ارزش ادبی قابل قبولی باشند.

از نخستین رمان‌های مربوط به ادبیات دفاع مقدس می‌توان از "زمین سوخته" اثر احمد محمود نام برد که به تصویرکشنده وضعیت شهر و مردم اهواز به هنگام جنگ تحمیلی است. سیروس طاهباز نیز در اثر داستانی خود به نام "دعای مرغ آمین" به شهر اهواز می‌پردازد.

این اثر در قالب دو نامه بلند یکی از اهواز به تهران و دیگری از تهران به اهواز تدوین یافته است. اسماعیل فصیح در رمان مستندگونه خود "زمستان 62" آبادان دوره جنگ را همچون یک پیش زمینه به نمایش می‌گذارد.

کاوه بهمن در رمان "جنگی که بود" به روایت خانواده‌ای در شهر خرمشهر می‌پردازد که جنگ آن را از هم می‌گسلد و برخی از افراد خانواده را به قربانی می‌گیرد. قاسمعلی فراست نیز در رمان "نخل‌های بی سر" خود از اشغال خرمشهر آغاز می‌کند و پایان رمان خود را به فتح دوباره خرمشهر اختصاص می‌دهد. و همان طور که قبلا نیز گفته شد، منیژه جانقلی در رمان "در جستجوی من" به خرمشهر و زنان آن به هنگام سقوط و مقاومت مردمش می‌پردازد. جمشید خانیان در "کودکی‌های زمین" به مضمونی مشابه می‌پردازد و سرانجام باید از رمان "مهمان مهتاب" اثر فرهاد حسن زاده در همین باره نام برد.

آثاری که نام برده شد کمابیش با ارزش‌ترین آثار ادبیات دفاع شهری کشورمان به شمار می‌آیند. حال آنکه آثار دیگری به ارزش ادبی کمتر مانند "نخل‌ها و آدم‌ها" اثر نعمت الله سلیمانی و یا "سکه پدربزرگ" اثر جعفر توزنده جانی قابل ذکرند...