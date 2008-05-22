16 برنامه در گرامیداشت روز ملی مقاومت در نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، عباس عدل پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری افزود : برگزاری یادوان امیران و 425 شهید ارتش در نیشابور، برگزاری صبحگاه مشترک با حضور معاون اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در آموزشگاه نظامی شهید هاشمی نژاد، بر پایی نمایشگاه یادواره شهدای ارتش در بوستان امین اسلامی، برپایی نمایشگاه لاله های غریب در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی از جمله این برنامه هاست.

رئیس ستاد بزرگداشت روزملی مقاومت ادامه داد: برپایی ایستگاه صلواتی و دعای روح بخش ندبه در گلزار شهدای گمنام، رژه موتوری و انجام تبلیغات محیطی درسطح شهرستان از دیگر برنامه هاست.

وی از برگزاری همایش جوان و شیهد در فرهنگسرای سیمرغ و ارائه خدمات پزشکی ریگان توسط یگان بهداری ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به عنوان دیگر برنامه های گرامیداشت روز سوم خرداد نام برد.

عدل اضافه کرد: در گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر، مسابقات دوچرخه سواری، پیاده روی، تیر اندازی، پینگ پنگ و صعود به قلل شیر کوه و مل کوه از رشته کوه بینالود برگزار می شود.

