مسکوت ماندن طرح آموزش بهیاران در وزارت بهداشت

محمد شریفی مقدم با اشاره به نقش ویژه ای که کادر پرستاری در سلامت جامعه عهده دار است، به خبرنگار مهر گفت: افزایش آگاهی های مردم و انتظاراتی که از متولیان امر سلامت دارند و همچنین ورود داروها و تکنولوژی های جدید، اهمیت ارتقاء سطح تحصیلی جامعه پزشکی را می رساند که در این بین، نقش پرستاران نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با عنوان این مطلب که بهیاران با مدرک دیپلم مشغول به کار هستند، ارتقای سطح تحصیلی بهیاران را از وظایف وزارت بهداشت دانست و افزود: در حال حاضر آموزش بهیاران جز در نیروهای مسلح، تعطیل است.

شریفی مقدم با تاکید بر افزایش دانش کلاسیک پرستاران، ادامه داد: طی 5 سال گذشته این موضوع در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته ولی عملیاتی نشده است.

وی افزود: متاسفانه به رغم پیگیری های صورت گرفته از سوی سازمان نظام پرستاری، این موضوع در حد طرح باقی مانده است.

دبیرکل خانه پرستار، برگزاری دوره کارشناسی ارشد برای پرستاران تخصصی را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه لیسانس پرستاری نمی تواند جوابگوی نیازهای مراکز درمانی باشد.

شریفی مقدم، رسالت وزارت بهداشت را ارتقاء سطح تحصیلی پرستاران عنوان کرد و افزود: فراهم آمدن چنین شرایطی می تواند رضایتمندی بهیاران را به دنبال داشته باشد.