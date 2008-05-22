جلوگیری از اتلاف نعمتها و اسراف زمینه ساز رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به همایش ملی بهره وری که توسط امیر منصور برقعی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرائت شد، با اشاره به استفاده بهینه از منابع در فرهنگ ایرانی - اسلامی سابقه ای دیرینه و صد البته پرافتخار دارد، تصریح شده است: مهندسی و مدیریت علمی بر همه سرمایه ها و منابع گوناگون از جمله ، زمین ، آب ، انرژی ، مصالح ساختمانی ، طبیعت و جنگل ، مواد خوراکی و حتی صیانت از نیروی انسانی و سلامت جسمی و اخلاقی در فرهنگ و تاریخ ما دارای دقایق و ظرائف و دستورالعملها و معیارهای بسیار روشن و شفاف است.

در این پیام می خوانیم: در دوران تحولات بزرگ اقتصادی و حضور صنعت و شهرنشینی و ارتباطات گسترده و حمل ونقل پیچیده و روز افزون ، ضرورت انتقال به زمان حال و بهره گیری از این گنجینه فرهنگی در همه برنامه ریزی ها، مدیریتها و اجرائیات به یک فریضه اجتماعی مبدل شده است.

در ادامه این پیام رئیس جمهوری آمده است: استعدادهای شگرف مادی و انسانی و فرهنگی سرزمین ایران این توان را دارد که با بهره گیری از میراث غنی علمی و رفتاری و یا استفاده از تجربیات دیگران بهترین برنامه ها و اقدامات را در جهت کاهش اتلاف منابع و بهره مندی حداکثری از آنها و به روز رسانی کشاورزی ، صنعت و خدمات در کشور و دست یابی به آرمان چشم انداز را سازماندهی و عملیاتی کند.

در این پیام دکتر احمدی نژاد بر ضرورت بازیابی روحیه و منش استفاده درست از امکانات و فرصتها و تبدیل آنها به یک نیاز عمومی و پاسخگویی به آن به عنوان یک عزم ملی تاکید شده و از همه علما و دانشمندان، مدیران ، صنعتگران ، کشاورزان، بازرگانان و صاحبنظران برای تحقق این هدف مقدس دعوت به عمل آمده است.