۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۵۲

در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي مجلس

اعضاي هيات تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم تعيين شدند

در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي مجلس اعضاي هيات تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم تعيين شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني " مهر" علي‌ محمد غريباني نماينده اردبيل، محسن تركاشوند نماينده تويسركان، ميرطاهر موسوي نماينده كرج، ذبيح ‌الله صفايي نماينده اسدآباد، علي  تقي‌زاده  نماينده خوي، الهه كولايي نماينده تهران، رسول مهرپرور نماينده درگز و محمدباقر ذاكري نماينده قوچان ، محمدرضاعلي حسيني نماينده نهاوند اعضاي اين هيات هستند.
