به گزارش خبرنگار پارلماني " مهر" علي محمد غريباني نماينده اردبيل، محسن تركاشوند نماينده تويسركان، ميرطاهر موسوي نماينده كرج، ذبيح الله صفايي نماينده اسدآباد، علي تقيزاده نماينده خوي، الهه كولايي نماينده تهران، رسول مهرپرور نماينده درگز و محمدباقر ذاكري نماينده قوچان ، محمدرضاعلي حسيني نماينده نهاوند اعضاي اين هيات هستند.
در جلسه عصر امروز كميسيون امنيت ملي مجلس اعضاي هيات تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم تعيين شدند.
