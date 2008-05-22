توطئه جدید آمریکا و اسرائیل برای اشغال دائمی کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، روزگذشته کنفرانسی در یکی از سالنهای کنگره آمریکا برای بحث و بررسی موضوع الحاق کرانه باختری به رژیم اسرائیل به شکل رسمی آغاز به کار کرد.
این کنفرانس با ابتکارعمل شرکت کنندگانی از کنیست(پارلمان اسرائیل) و مجلس نمایندگان آمریکا با هدف بررسی "طرح اسرائیل " که از سوی حزب تندرو اتحادیه میهنی اسرائیل مطرح شد، برگزار می شود.
در کنفرانس مذکور، اعضایی از پارلمانهای 13 کشور از جمله سوئیس، ژاپن، آفریقای جنوبی ، فیلیپین، برزیل، کانادا و اروگوئه شرکت می کنند البته شرکت این افراد به نمایندگی از پارلمانهای خود نیست.
کمیته ائتلاف مسیحی های کنیست که به تحکیم روابط بین اسرائیل و جریانهای تندرو درآمریکا همت می گمارد، با مشارکت برخی از اعضای ائتلاف اسرائیلی های کنگره آمریکا بر برگزاری کنفرانس مذکور نظارت دارند.
مخالفت با موضوع تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی، عنوان کردن کرانه باختری به عنوان خاک اسرائیل و اجازه اسکان به شهروندان اردنی با ارائه کارتهایی برای اقامت معین که قابل تجدید یا لغو باشد، از جمله مسائلی است که دراین کنفرانس مورد بررسی قرار می گیرد.
