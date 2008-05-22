لوح فشرده "تاریخچه مقاومت" در تکاب تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمود دولتی در آیین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در مسجد جامع این شهرستان افزود: به منظور بهره گیری مناسب نسل جوان از ارزشهای دفاع مقدس لوح فشرده ای در قالب نرم افزار چند رسانه ای با عنوان "تاریخچه مقاومت " هم اکنون در این شهرستان در حال تهیه و تولید است.

وی ادامه داد: این لوح حاوی فیلمها و عکسهایی از دوران دفاع مقدس ومجاهدت های رزمندگان در جریان درگیریهای شهرستان تکاب، فلیم بازسازی برخی صحنه های مقاومت مردم در برابر تهاجمات دشمنان با یادآوری خاطراتی از جانبازان است.

وی یادآورشد: همچنین در این نرم افزار فیلم مستند تاریخی از چگونگی وکیفیت دفاع مقدس و رویارویی رزمندگان شهرستات تکاب در مقابله با منافقین وعناصر گروهک های ضد انقلاب کومله و دموکرات و نیز پاکسازی منطقه از وجود اشرار به تصویر کشیده شده است.

دولتی با بیان اینکه مشخصات کلی 450 شهید این شهرستان در این لوح فشرده جمع آوری شده است، اظهارداشت: بسیاری از ناگفته های جنگ تحمیلی در منطقه تکاب از زبان جانبازان وبازماندگان این جنگ ونحوه شهادت این افراد در این لوح فشرده بازگویی شده است.

وی آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار وشهادت،الگوسازی مناسب برای جوانان ونیز ثبت اسناد تاریخی برای انتقال به نسلهای آینده از اهم اهداف این اقدام عنوان کرد.