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۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۳۲

مخبر كميسيون انرژي خواستار شد

جديت هيات رييسه مجلس در پيگيري پرونده استات اويل

مخبر كميسيون انرژي خواستار جديت بيشتر هيات رييسه مجلس در خصوص پيگيري طرح تحقيق و تفحص از شركت نروژي استات اويل نشد.

به گزارش خبرگزاري پارلماني مهر، طاهره رضازاده در پايان جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس ششم بايد تلاش كند تحقيق و تفحص از اين پرونده به سرانجام برسد و گزارش آنرا در روزهاي پاياني به مردم ارائه كند.
رضازاده تصريح كرد: براي نمايندگان مجلس مبارزه با فساد يك اصل است و همانطور كه نروژي ها مي خواستند نشان دهند با فساد مقابله مي كنند ،  براي ما نيز مهم است كه نشان بدهيم به دنبال فساد زدايي از دستگاههاي نظام هستيم.
نماينده شيراز اظهار داشت : دولت به نمايندگي از مردم، حافظ منافع مردم است و مجلس نيز بر دخل و خرج ملي نظارت دارد و مصلحت و سلامت منافع ملي را فداي اهداف شخص نمي كند.
رضازاده شفاف سازي در قراردادها و اجرائيات كشور را موجب رضايت عامه و اعتماد افكار عمومي دانست و گفت: تحقيق و تفحض مچ گيري نيست بلكه تشكيل نوعي كميته حقيقت يابي است كه وظيفه اصلي آن مي تواند رفع اتهام و روشن كردن زواياي پنهان يك حادثه و يا اتهام باشد كما اينكه مسوولان وزارت نفت هم از اين تحقيق و تفحض استقبال مي كنند.
رضازاده با اعلام اينكه هياتي از سوي ايران به نروژ رفته است گفت: رييس كميسيون انرژي، حسين آفريده نيز عضو اين هيات بود و اين هيات گزارش را به كميسيون ارائه كرده اما بايد بگويم طرف نروژي همكاري موثري در ارائه اسناد و مدارك نداشته است.
وي گفت: از حداكثر ظرفيت ديپلماتيك استفاده مي كنيم تا طرف نروژي  اسناد و مدارك لازم را به طرف ايراني ارائه دهد و يا در غير اين صورت عذر خواهي كند.
وي تصريح كرد: به هيچ وجه اجازه پرده پوشي و يا انحراف در پرونده استات اويل را نخواهيم داد.

کد مطلب 68781

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