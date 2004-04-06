به گزارش خبرگزاري پارلماني مهر، طاهره رضازاده در پايان جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس ششم بايد تلاش كند تحقيق و تفحص از اين پرونده به سرانجام برسد و گزارش آنرا در روزهاي پاياني به مردم ارائه كند.
رضازاده تصريح كرد: براي نمايندگان مجلس مبارزه با فساد يك اصل است و همانطور كه نروژي ها مي خواستند نشان دهند با فساد مقابله مي كنند ، براي ما نيز مهم است كه نشان بدهيم به دنبال فساد زدايي از دستگاههاي نظام هستيم.
نماينده شيراز اظهار داشت : دولت به نمايندگي از مردم، حافظ منافع مردم است و مجلس نيز بر دخل و خرج ملي نظارت دارد و مصلحت و سلامت منافع ملي را فداي اهداف شخص نمي كند.
رضازاده شفاف سازي در قراردادها و اجرائيات كشور را موجب رضايت عامه و اعتماد افكار عمومي دانست و گفت: تحقيق و تفحض مچ گيري نيست بلكه تشكيل نوعي كميته حقيقت يابي است كه وظيفه اصلي آن مي تواند رفع اتهام و روشن كردن زواياي پنهان يك حادثه و يا اتهام باشد كما اينكه مسوولان وزارت نفت هم از اين تحقيق و تفحض استقبال مي كنند.
رضازاده با اعلام اينكه هياتي از سوي ايران به نروژ رفته است گفت: رييس كميسيون انرژي، حسين آفريده نيز عضو اين هيات بود و اين هيات گزارش را به كميسيون ارائه كرده اما بايد بگويم طرف نروژي همكاري موثري در ارائه اسناد و مدارك نداشته است.
وي گفت: از حداكثر ظرفيت ديپلماتيك استفاده مي كنيم تا طرف نروژي اسناد و مدارك لازم را به طرف ايراني ارائه دهد و يا در غير اين صورت عذر خواهي كند.
وي تصريح كرد: به هيچ وجه اجازه پرده پوشي و يا انحراف در پرونده استات اويل را نخواهيم داد.
مخبر كميسيون انرژي خواستار شد
جديت هيات رييسه مجلس در پيگيري پرونده استات اويل
مخبر كميسيون انرژي خواستار جديت بيشتر هيات رييسه مجلس در خصوص پيگيري طرح تحقيق و تفحص از شركت نروژي استات اويل نشد.
به گزارش خبرگزاري پارلماني مهر، طاهره رضازاده در پايان جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس ششم بايد تلاش كند تحقيق و تفحص از اين پرونده به سرانجام برسد و گزارش آنرا در روزهاي پاياني به مردم ارائه كند.
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