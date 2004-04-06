جديت هيات رييسه مجلس در پيگيري پرونده استات اويل

به گزارش خبرگزاري پارلماني مهر، طاهره رضازاده در پايان جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجلس ششم بايد تلاش كند تحقيق و تفحص از اين پرونده به سرانجام برسد و گزارش آنرا در روزهاي پاياني به مردم ارائه كند.

رضازاده تصريح كرد: براي نمايندگان مجلس مبارزه با فساد يك اصل است و همانطور كه نروژي ها مي خواستند نشان دهند با فساد مقابله مي كنند ، براي ما نيز مهم است كه نشان بدهيم به دنبال فساد زدايي از دستگاههاي نظام هستيم.

نماينده شيراز اظهار داشت : دولت به نمايندگي از مردم، حافظ منافع مردم است و مجلس نيز بر دخل و خرج ملي نظارت دارد و مصلحت و سلامت منافع ملي را فداي اهداف شخص نمي كند.

رضازاده شفاف سازي در قراردادها و اجرائيات كشور را موجب رضايت عامه و اعتماد افكار عمومي دانست و گفت: تحقيق و تفحض مچ گيري نيست بلكه تشكيل نوعي كميته حقيقت يابي است كه وظيفه اصلي آن مي تواند رفع اتهام و روشن كردن زواياي پنهان يك حادثه و يا اتهام باشد كما اينكه مسوولان وزارت نفت هم از اين تحقيق و تفحض استقبال مي كنند.

رضازاده با اعلام اينكه هياتي از سوي ايران به نروژ رفته است گفت: رييس كميسيون انرژي، حسين آفريده نيز عضو اين هيات بود و اين هيات گزارش را به كميسيون ارائه كرده اما بايد بگويم طرف نروژي همكاري موثري در ارائه اسناد و مدارك نداشته است.

وي گفت: از حداكثر ظرفيت ديپلماتيك استفاده مي كنيم تا طرف نروژي اسناد و مدارك لازم را به طرف ايراني ارائه دهد و يا در غير اين صورت عذر خواهي كند.

وي تصريح كرد: به هيچ وجه اجازه پرده پوشي و يا انحراف در پرونده استات اويل را نخواهيم داد.