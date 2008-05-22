تقویت تعهد و تخصص نیاز اساسی مدیریت امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پراور صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه فرماندار بندرلنگه هرمزگان افزود: گذر از رخداد بزرگ جنگ تحمیلی با تمامی مختصات آن جز با دانایی و توانمندی مدیران متعهد و جوان جنگ صورت نگرفت و ما در عرصه دفاع مقدس صاحب مدیران جوانی بودیم که ایمان، تعهد، اخلاص و در عین حال عقلانیت را به عنوان رکن های اساسی تصمیم گیری خود انتخاب کرده بودند و تجربه این گونه مدیریت پیروزی در برابر ماشین جنگی عراق به پشتیبانی تمامی ابرقدرتها بود.

وی گفت: دشمن عرصه ها متعددی را برای غلبه بر اراده ملت ایران انتخاب کرد که در تمامی عرصه های تاکنون با شکست مواجه شده و امروز تحریم اقتصادی و کارشکنی در عرصه جهانی بر علیه ایران اسلامی را روز به روز تشدید می کند غافل از اینکه هر چه ملتی در تنگنای بیشتری قرار گیرد خود صاحب توانمندی و ابزارهای رفع تنگنا می شود و امروز از رهگذار تحریمهای متعدد بر علیه کشورمان ما شاهد بلوغ و شکوفایی استعدادهای شگرف بسیاری هستیم.

پراور اظهار داشت: دولت تمامی تلاش خود را برای رفع محرومیت از نقاط دور دست کشور به کار گرفته است و توسعه و رشد امروز بندر لنگه با هیچ دوره ای ر گذشته قابل مقایسه نیست و البته همچنان محرومیت هایی وجود دارد که باید با تمام تلاش در صدد مرتفع کردن آنها باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان ادامه داد: دولت امسال برای تکمیل پروژه خط محروم بیش از 450 میلیارد ریال اعتبار قرار داده است تا هر چه سریعتر مشکل تامین آب مردم منطقه بندر لنگه نیز حل شود.

وی گفت: دو دستگاه آبشیرین کن 4000 متر مکعبی نیز در بندرلنگه در حال احداث است که یک دستگاه آن آماده تولید و دستگاه دیگر نیز بزودی جهت قرار گرفتن در مدار تولید و تامین آب مردم بندرلنگه آماده خواهد شد.

در بخش دیگری از این مراسم با حضور حجت الاسلام سید محمد جواد رکنی امام جمعه بندرلنگه، نور محمد فردی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری بندرلنگه منصوب و از زحمات محمد پرنیان فرماندار اسبق بندرلنگه تقدیر شد.