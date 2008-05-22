  1. استانها
  2. سمنان
۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

دشمنان با ابزار رسانه ای و اینترنت فرهنگ جوانان کشور را نشانه گرفته است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان گفت: در جبهه فرهنگی دشمن از ابزار رسانه ای و اینترنت فرهنگ جوانان و کشور ما را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حجت الاسلام محمد جواد سعدی صبح امروز در همایش بسیج اساتید استان سمنان گفت: استکبار امروز با حضور در مراکز علمی و دانشگاهی جهت حمله فکر و افکار جوانان ما برنامه های خود را اجرا می کند.

وی افزود: بسیج اساتید حامل یک رسالت تاریخی است و بسیج اساتید باید مغزهای متفکر را حفظ کنند و راه ورود دشمن را به افکار جوانان سد نمایند.

سعدی یاد آور شد: دانشگاه پیام نور چهره جدیدی به خود گرفت و به عنوان یک مرکز آموزش عالی در کنار و هم دوش مراکز علمی دیگر قرار دارد.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه سمنان نیز در این همایش گفت: اساتید بسیجی در دانشگاهها نقش مهمی را دارند.

سرهنگ پاسدار محمد حسین بابایی افزود: تفکر یک بسیجی این است که دل یک بسیجی برای کشور و نظام بسوزد و هرچه می تواند در دفاع از میهن و کشور خود بکار گیرد.

به گفته وی، در سال 87 بر اساس برنامه ریزیهایی که انجام شد 80 درصد از از پایگاههای بسیج استان کار فرهنگی خواهند کرد و آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدهای شوم دشمن در سر لوحه کارهای خود قرار دادند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سخنانی در این همایش گفت: امروز متاسفانه برنامه ریزیهای کلانی از سوی دشمنان برای تخریب هویت و فرهنگ ایران بکار گرفته شد.

علیرضا باوندیان گفت: دانشگاههای ما امروز از یک جایگاه علمی برخوردارند و اساتید ما با حضور در دانشگاهها می توانند اهداف و برنامه های دشمن را با کارهای فرهنگی نمودن خود خنثی کنند.

470 نفر عضو بسیج اساتید در 10 مرکز آموزش عالی استان سمنان هستند.

کد مطلب 687816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها