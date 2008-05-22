دشمنان با ابزار رسانه ای و اینترنت فرهنگ جوانان کشور را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، حجت الاسلام محمد جواد سعدی صبح امروز در همایش بسیج اساتید استان سمنان گفت: استکبار امروز با حضور در مراکز علمی و دانشگاهی جهت حمله فکر و افکار جوانان ما برنامه های خود را اجرا می کند.

وی افزود: بسیج اساتید حامل یک رسالت تاریخی است و بسیج اساتید باید مغزهای متفکر را حفظ کنند و راه ورود دشمن را به افکار جوانان سد نمایند.

سعدی یاد آور شد: دانشگاه پیام نور چهره جدیدی به خود گرفت و به عنوان یک مرکز آموزش عالی در کنار و هم دوش مراکز علمی دیگر قرار دارد .

فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه سمنان نیز در این همایش گفت: اساتید بسیجی در دانشگاهها نقش مهمی را دارند.

سرهنگ پاسدار محمد حسین بابایی افزود: تفکر یک بسیجی این است که دل یک بسیجی برای کشور و نظام بسوزد و هرچه می تواند در دفاع از میهن و کشور خود بکار گیرد .

به گفته وی، در سال 87 بر اساس برنامه ریزیهایی که انجام شد 80 درصد از از پایگاههای بسیج استان کار فرهنگی خواهند کرد و آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدهای شوم دشمن در سر لوحه کارهای خود قرار دادند .

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سخنانی در این همایش گفت: امروز متاسفانه برنامه ریزیهای کلانی از سوی دشمنان برای تخریب هویت و فرهنگ ایران بکار گرفته شد.

علیرضا باوندیان گفت: دانشگاههای ما امروز از یک جایگاه علمی برخوردارند و اساتید ما با حضور در دانشگاهها می توانند اهداف و برنامه های دشمن را با کارهای فرهنگی نمودن خود خنثی کنند.

470 نفر عضو بسیج اساتید در 10 مرکز آموزش عالی استان سمنان هستند.