احتمال حضور نخست وزیر قطر در نشست انتخاب رئیس جمهور لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، "پطرس حرب" یکی از نمایندگان وابسته به جناح اکثریت پارلمان لبنان، گفت : نشست پارلمان برای انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان به علت تمایل " شیخ حمد بن جاسم آل ثانی " برای حضور دراین مراسم از روز جمعه به ساعت 4 یکشنبه آتی موکول شد.

این درحالی است که "عبدالله بن العطیه" وزیر نیرو و انرژی قطر تاکید کرد: نظارت قطر بر توافقنامه دوحه از طریق سفرهایی که مسئولان قطری در آینده به لبنان انجام می دهند، ادامه خواهد یافت.

ازسوی دیگر، "ولید جنبلاط" رهبر دروزی های لبنان و رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه این کشور در سخنانی تاکید کرد: دخالت کشورهای بیگانه در امور داخلی لبنان ادامه می یابد.

به گزارش مهر، سران گروه های سیاسی لبنان شامگاه جمعه 27 اردیبهشت به دعوت دولت قطر وارد دوحه شدند و سرانجام پس از 5 روز گفتگوهای فشرده، روز چهارشنبه اول خرداد(21 می)، توافقنامه ای موسوم به توافقنامه دوحه را به امضا رساندند.

براساس این توافقنامه قرار شد تا میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان در اسرع وقت ممکن انتخاب شود.