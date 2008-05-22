هنیه خواستار کمک قطر و کمیته عربی برای حل بحران داخلی فلسطین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، اسماعیل هنیه در جریان دیدار از سفارت قطر در نوارغزه با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر گفتگوی تلفنی انجام داد.

وی در این گفتگو ضمن استقبال از توافق گروههای لبنانی و تلاشهای دولت قطر در این زمینه گفت : بی تردید این توافق از نظر زمانی و مکانی بسیار حائز اهمیت است، زیرا در یک برهه زمانی سرنوشت ساز صورت گرفته است.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در این گفتگوی تلفنی، امیر قطر را در جریان مشکلات ساکنان نوارغزه قرار داد.

هنیه همچنین طی دونامه جداگانه به امیر و نخست وزیر قطر که آنها را به سفیر قطر در فلسطین تحویل داد؛ گفت : ما ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای مقامهای قطر امیدواریم که آنها در راستای حل بحران داخلی فلسطین و ایجاد آشتی ملی گامی اساسی بردارند.

گروههای لبنانی روز چهارشنبه اول خرداد، پس از پنج روز رایزنی و گفتگوی فشرده در شهر دوحه در نهایت توافقنامه ای را برای حل بحران سیاسی این کشور امضا کردند که بر انتخاب ژنرال میشل سلیمان به ریاست جمهوری لبنان ظرف 24 ساعت، تشکیل دولت وحدت ملی همراه با اعطای یک سوم تضمینی به گروههای مخالف دولت فواد سنیوره (گروههای طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی) و عمل به قانون انتخابات سال 1960 میلادی با درنظر گرفتن بیروت به عنوان سه حوزه انتخابیه تاکید دارد.