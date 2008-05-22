بازار فروش وایمکس 46 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی کارگزار ظهر امروز در بازدید از مرکز فناوری و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد افزود: وایمکس در سال 2006، حدود800 میلیون دلار درآمد برای شرکت ها فعال در این زمینه داشته است.

وی با اشاره به گزارشهای موسسات تحقیقاتی معتبر بازار جهانی فروش تجهیزات وایمکس در سه ماهه اول امسال رشد ۳۵ درصدی داشته است، گفت: با توجه به ناکافی بودن زیرساخت باند وسیع در کشورهای در حال توسعه این فناوری روز به روز در حال گسترش است.

کارگزار با اشاره به اینکه پیاده سازی وایمکس در کشور متقاضیان بسیاری خواهد داشت، گفت: با گسترش تکنولوژی های جدید بی سیم همانند وایمکس می توانیم سازگاری و سرعت بالای آن را در کنار سایر فناوری ها به خوبی تجربه کنیم.

وی در خصوص کاربردهای شبکه وایمکس گفت: ایجاد شبکه‌های مجازی خصوصی (VPN)، راه اندازی ویدئو کنفرانس، پخش فیلم، پخش زنده همایش ها و ارائه آموزش الکترونیکی از کاربردهای مرسوم این فناوری است اما مهم‌ترین کاربرد آن برای سرویس رسانی به بانکداری الکترونیکی (e-Banking) است که توان ارائه خدمات سریع در بانکداری الکترونیکی را در تمامی شهرهای کشور فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه ارائه این خدمات برای مصارف خانگی در مجتمع‌های مسکونی کاملا اقتصادی و مقرون به صرفه است، گفت: برای کاربران خانگی به زودی با گسترده شدن استاندارد در سطح جهان، قیمت پایه تجهیزات تقلیل یافته و برای مصرف کنندگان خانگی نیز مقرون به صرفه خواهد شد.

سمینار شبکه‌های ارتباطی وایمکس و شهر الکترونیکی از سلسله سمینار‌های اله‌سیت، 9 خرداد ماه سال جاری توسط سازمان آمار،‌ اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد و با همکاری شرکت مخابرات خراسان رضوی با حضور کارشناسان و متخصصان سراسر کشور در هتل پردیسان مشهد برگزار خواهد شد.