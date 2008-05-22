دکتر ریاضی: توسعه علوم انسانی با برنامه صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز در دومین روز از همایش ملی علوم انسانی و چالش اشتغال، دکتر ابوالحسن ریاضی، عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، به موضوع «فقدان آمایش سرزمین و تشدید بحران اشتغال در رشتههای علوم انسانی» پرداخت.
دکتر ریاضی با اشاره به ضرورت تحقیقات میدانی گفت: اگر توزیع مناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، آمایش سرزمین، بدانیم، برنامهریزی بلند مدت و جامع برای بهرهگیری از منابع انسانی ضرورت بدیهی آمایش محسوب خواهد شد.
وی گفت: موضوع کمیت و کیفیت جمعیت موجود و نیروی انسانی مورد نیاز مناطق مختلف کشور باید جهتگیری آموزشها مورد نیاز را در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی تعیین کند. به دیگر سخن ظرفیت توسعه مناطق مختلف در یک دوره بلند مدت با حجم فعالیتهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی از جمله فعالیتهای آموزش عالی قابل تعریف و برنامهریزی است.
دکتر ریاضی با اشاره به وضع آموزش عالی در سالهای اخیر گفت: متأسفانه توسعه پرشتاب دانشگاهی و مراکز آموزش عالی در سالهای پس از انقلاب توسعهای بی ضابطه ، بیبرنامه و فاقد نگرش کلان و آمایش هدفمند بوده است. افت کیفی آموزشها به ویژه آموزش علوم انسانی، تمرکز بیش از حد دانشگاهها در تهران، جذب بدون مطالعه دانشجو در رشتههای علوم انسانی (بیش از 55 درصد کل دانشجویان کشور) عدم تناسب کمی و کیفی فارغالتحصیلان با نیازهای کشور، موجب اختلال در جذب و توزیع فارغالتحصیلان علوم انسانی در بازار کار شدهایم. کم توجهی به عواملی همچون ضعف امکانات و منابع مورد نیاز، رشد اندک حرفهای اعضاء هیأت علمی، عدم رضایتمندی دانشجویان از رشته خویش، شکاف میان آموزش دانشجویان علوم انسانی و فارغالتحصیلان این رشته را بیش از پیش نموده است.
وی گفت: متأسفانه زنجیرة بیبرنامگی و فقدان نگرش کلان در آموزش علوم انسانی را باید در حلقه اول نظام برنامهریزی کشور یعنی غیبت آمایش سرزمین در گام اول برنامه توسعه کشور جستجو نمود. که این مسئله خود ریشه در فقدان عزم و اراده در تدوین برنامههای توسعهای براساس مطالعات آمایش سرزمین، مقاومت نظام مدیریت و برنامهریزی کلان در تفویض اختیارات و از میان رفتن تمرکز و در نتیجه ضعف یا فقر قوانین همسو با مقتضیات آمایش دارد.
دکتر محمد قاسمی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی نیز در این همایش به موضوع «اعتبارات پژوهشی در حوزه علوم انسانی» پرداخت و گفت: همه ساله در قالب بودجه کل کشور اعتباراتی تحت عنوان پژوهش، تحقیقات و غیره پیش بینی می شود. بخشی از این اعتبارات ذیل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ؛ بخش دیگری ذیل سایر دستگاههای اجرایی کشور و بخشی نیز ذیل ردیف های متفرقه قرار دارند.
وی با ارائه آمار و ارقامی تاکید کرد: پراکندگی اعتبارات پژوهشی در بین دستگاههای مختلف اجرایی؛ مشخص نبودن میزان عملکرد این اعتبارات ؛ فقدان تعریفهای مشخص و قطعی از هر فصل و محتوای عملیاتی برنامههای مربوط به آن و... عمدهترین موانع بررسی کارایی اینگونه اعتبارات و مانعی برای تعیین دقیق محدودة تقاضای اینگونه مطالعات از طرف دولت است.
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