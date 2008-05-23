دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیئت علمی می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد تعداد محدودی از افراد واجد شرایط دارای بورد تخصصی، فوق‌تخصصی و دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته های علوم پزشکی و پایه را در سال تحصیلی 88 - 87 به عنوان عضو هیئت علمی آموزشی و پژوهشی به صورت پیمانی و تمام وقت جغرافیایی بپذیرد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت تأمین نیروی مورد نیاز خود از محل قانون اعطای مجوز استخدامی نیروی انسانی بهداشتی درمانی مصوب 17 مردادماه سال 86 مجلس شورای اسلامی تعداد محدودی از افراد واجد شرایط را پس از ارزیابی های لازم و در صورت تأیید صلاحیت علمی و طی مراحل گزینش، به صورت عضو هیئت علمی پیمانی برای خدمت در واحدهای تابعه استخدام می کند.

متقاضیان می توانند مدارک خود را تا پایان وقت اداری 20 خردادماه جاری ارسال کنند. شرایط عمومی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی تهران دارا بودن شرایط عمومی طبق آئین نامه اعضای هیئت علمی دانشگاه و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت ویژه آقایان است.

شرایط اختصاصی استخدام دارای بودن حداکثر سن برای متقاضیان مرتبه استادیاری 45 سال است. شرح فعالیتهای علمی انجام یافته باید به دانشگاه ارائه شود.

در شرایط مساوی (مشروط به کسب حداقل امتیاز علمی لازم) اولویت با افرادی خواهد بود که جزء نفرات اول تا سوم آزمون بورد تخصصی، دارا بودن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی برجسته، دارندگان رتبه در جشنواره های علمی رسمی یا المپیادها باشد. همچنین افرادی که خدمات قانونی خود را در مناطق محروم طی کرده اند و از اساتید صاحب نام رشته مربوطه معرفی نامه داشته باشند و مدرک معتبر زبان دوم را نیز دارا باشند در این اولویت بندی در نظر گرفته می شوند.